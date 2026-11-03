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'Mnogi si tega ne upajo izreči, jaz pa bom. On je najboljši vseh časov'

Los Angeles, 03. 11. 2026 16.45 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo

Luka Dončić je na uvodu v novo sezono lige NBA v odlični formi. Milo rečeno. Sloveec je v še eni izjemni predstavi, tokrat proti Miami Heat, dosegel 42 točk, trinajst podaj in sedem skokov ter popeljal Los Angeles Lakers do zmage nad floridsko ekipo s 138:117. Da je 27-letni Ljubljančan v fantastični formi, so "opazili" tudi tekmeci. Še več, Giannis Antetokounmpo, možakar, ki je iz prve videl poraz Miamija proti LA-ju, je postregel s smelo izjavo ...

Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić v času, ko sta igrala še za Dallas in Milwaukee.
Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić v času, ko sta igrala še za Dallas in Milwaukee.
FOTO: AP

Luka Dončić je še na peti tekmi zaporedoma dosegel vsaj 37 točk, zadel šest trojk in prikazal svoje mojstrstvo v razigravanju - vse to le večer po tem, ko je ob zmagi nad Torontom vpisal 45 točk in 15 podaj.

Ljubljančan je v še eni prevladujoči prvi četrtini zbral 16 točk, pet podaj in štiri skoke. Branilec naslova najboljšega strelca lige NBA to sezono v uvodni četrtini v povprečju dosega 15 točk, pri čemer je na šestih od sedmih tekem v tem delu igre dosegel vsaj 13 točk.

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Do polčasa je 27-letnik zbral že 24 točk, v prvih štirih minutah in pol drugega polčasa pa dodal še devet točk, s čimer je prednost jezernikov povišal na 93:74. Los Angeles ima zdaj razmerje zmag in porazov 6:2, potem ko je Dončić na zadnjih petih tekmah že četrtič presegel mejo 40 točk; v tem obdobju slovenski reprezentant v povprečju dosega 43,4 točke na tekmo.

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Giannis Antetokounmpo je za goste zbral 30 točk, dvanajst skokov in sedem podaj. Grk je po tekmi postregel z zgodovinsko izjavo, ki bo še kako odmevala v javnbosti. 

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Čeprav je star šele 27 let, se Ljubljančan vse glasneje pojavlja v razpravah o najboljših strelcih v zgodovini lige NBA. Med tistimi, ki ga uvrščajo povsem na vrh, je tudi eden največjih zvezdnikov današnje košarke, Giannis Antetokounmpo. Grški as je o slovenskem zvezdniku govoril z velikim občudovanjem in mu namenil eno najodmevnejših pohval doslej.

Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić v dresu reprezentance.
Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić v dresu reprezentance.
FOTO: AP

"Očitno je eden najboljših strelcev, ki so kadar koli igrali to igro. Morda celo najboljši," je dejal Antetokounmpo. Ko so ga prosili, naj svojo izjavo dodatno pojasni, je šel še korak dlje: "Ne govorim o tem trenutku. Govorim o vseh časih. Mislim, da si nekateri tega ne upajo povedati na glas, vendar mora biti med najboljšimi."

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Dončićeve številke njegovim besedam dajejo precejšnjo težo. Slovenski superzvezdnik v karieri v povprečju dosega 29,35 točke na tekmo. V zgodovini lige NBA imata višje povprečje le legendarna Michael Jordan (30,12) in Wilt Chamberlain (30,07). 

Giannis Antetokounmpo in Bam Adebayo bosta v sezoni kraljevala pod košema, težave Miamija pa se začnejo na branilskih položajih
Giannis Antetokounmpo in Bam Adebayo bosta v sezoni kraljevala pod košema, težave Miamija pa se začnejo na branilskih položajih
FOTO: AP

Čeprav je na večni lestvici strelcev trenutno še precej nižje, saj je s 15.289 točkami na 165. mestu, mu čas ostaja velik zaveznik. Dončić je namreč še vedno v najboljših košarkarskih letih in ima pred seboj potencialno dolgo kariero.

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košarka nba

'Luka se poigrava s tekmeci, v letošnji sezoni bo še veselo'

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