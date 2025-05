Antetokounmpo: Navijam za Real, a najraje gledam Yamala

Med drugim se omenja tudi morebitna selitev k Los Angeles Lakersom, kjer bi z Luko Dončićem in LeBronom Jamesom postal del nove zvezdniške ekipe. Prihod Grka bi za vodstvo Los Angeles Lakersov predstavljal zahtevno nalogo, poleg njih se zanj seveda zanimajo še številne druge franšize, a Antetokounmpo se s tem očitno ne obemenjuje. 30-letnik je sobotni večer izkoristil za odgovarjanje na vprašanja, ki so mu jih na družbenem omrežju X postavili njegovi sledilci.

Milwaukee Bucksi so sezono končali ob koncu aprila, ko so jim Indiana Pacersi zadali še četrti poraz in jih na dopust poslali z izidom 4:1 v zmagah. Grški velikan Giannis Antetokounmpo je boleče slovo zaznamoval s prepirom z očetom prvega zvezdnika Indiane Tyresa Haliburtona , nekaj dni pozneje pa se je začelo na veliko govoriti o tem, da bi utegnil v naslednji sezoni prvič v bogati karieri zaigrati za drug klub v Ligi NBA. Milwaukee ga je sicer izbral v prvi rundi nabora leta 2011.

Lepo število vprašanj se je nanašalo na nogomet, za katerega je priznal, da je poleg košarke njegov najljubši šport. Povedal je, da je v mladosti navijal za Arsenal, zdaj je njegov najljubši klub Real Madrid, najraje pa spremlja igralca njihovih rivalov. "Lamine Yamal je poseben. On je sedanjost in prihodnost nogometa," je zapisal Antetokounmpo in dodal, da so po njegovem mnenju najboljši nogometaši vseh časov Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane in Thierry Henry.

Pričakovano je bila večina vprašanj povezanih s košarko, z odgovorom, da najraje gostuje v New Yorku, pa je poskrbel za navdušenje med navijači Knicksov in Netsov. Kot najboljša košarkarja vseh časov je izbral Michaela Jordana in LeBrona, v najboljšo peterko pa poleg omenjenih umestil še Stepha Curryja, Kobeja Bryanta in Kevina Duranta. Koga pa bi izbral, če bi se moral skupaj s štirimi košarkarji spopasti z gorilo? "Steven Adams, Ivica Zubac, Zach Edey, Nikola Jokić in jaz."