Antetokounmpo ne odhaja nikamor, za Milwaukee tudi 'skozi zid'

Igralci so lahko med druženjem v "mehurčku" veliko bolj podrobno spoznali delovanje različnih ekip, informacije, ki so jih pridobili, pa bi lahko vplivale na njihove odločitve v trenutku iskanja novih delodajalcev. Miami je tudi zaradi lokacije franšize vedno mikaven, Heati pa so še vedno eno najprijetnejših presenečenj letošnje končnice. Antetokounmpo se je z izjavo na Twitterju odzval kmalu po zmagi Dragića in soigralcev na prvi tekmi konferenčnega finala Vzhoda proti Boston Celticsom.

Dobil zagotovila vodstva

"Hvala Milwaukee za vso ljubezen in podporo, ki ste jo izkazali mojim soigralcem in meni v tej sezoni. Vi ste najboljši navijači v ligi. Komaj čakam naslednjo sezono! #SkoziZid #Antetokounbros," je v svoji objavi zapisal Antetokounmpo in tako omenil tudi starejšega brata Thanasisa Antetokounmpa, ki je prav tako član Bucksov.

Minuli teden je veliko pozornosti požela njegova poteza na družbenih omrežjih, kjer je prenehal slediti nekaterim klubskim soigralcem, sledil naj bi tudi sestanek z vodstvom Bucksov glede minule sezone, dotaknili pa naj bi se tudi načrtov za prihodnjo sezono. Antetokounmpo je ljubezen Milwaukeeju izpovedal dva dni po tem, ko naj bi mu solastnik franšize Marc Lasry potrdil, da so s sodelavci pripravljeni za nadaljnje sodelovanje nameniti tako imenovani davek na luksuz.

Za prihodnjo sezono so Bucksi že namenili 130 milijonov dolarjev (109,5 milijona evrov) za plače, čeprav so sprva želeli zapraviti zgolj 115 milijonov dolarjev (96,9 milijona evrov). Meja davka na luksuz se sicer prične pri 153,5 milijona dolarjih (129,3 milijona evrov), ni pa še jasno, katere košarkarje bodo želeli pripeljati v svoje vrste in če bo na trgu prostih igralcev na voljo kakšen posameznik, ki bi lahko prepričal tako Antetokounmpa kot vodstvo kluba.