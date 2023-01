Antetokounmpo neustavljiv, Pelicansi v krizi

"Mislim, da je 50 točk s 26 metov res impresiven dosežek," je dejal trener Bucks, Mike Budenholzer . Jrue Holiday je dodal 17, Brook Lopez pa 15 točk za Milwaukee, ki je na petih od zadnjih sedmih tekem dosegel mejo 130 točk. Medtem pa je Ja Morant pomagal prebuditi Memphis Grizzlies in prekiniti niz petih porazov. Druga ekipa zahoda je s 112:100 slavila proti Indiana Pacers, Morant pa je dosegel trojni dvojček s 27 točkami, 15 podajami in z desetimi skoki.

V Milwaukeeju je dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA Giannis Antetokounmpo pokazal učinkovito predstavo, zadel je 20 od 26 metov, vključno s tremi trojkami, ter v le 30 minutah igre zbral 50 točk in popeljal Milwaukee do četrte zaporedne zmage.

"Potrebovali smo to zmago," je dejal Morant. Grizliji so ob polčasu zaostajali še za 12 točk, po tem, ko so rezervisti Indiane v prvem delu igre premagali klop grizlijev s 30:5. V tretji četrtini po nizu 20:5 so grizliji izenačili, v zadnji četrtini pa niso več zaostajali. Jaren Jackson ml. je dodal 28 točk za Memphis, ki na vrhu zahodne konference za dve tekmi zaostaja za Denver Nuggetsi Vlatka Čančarja .

V Clevelandu so Cavaliers pozdravili vrnitev Donovana Mitchella po dveh tekmah premora zaradi poškodbe in visoko s 122:99 premagali Los Angeles Clippers. Slednji so po petih zmagah tako doživeli prvi poraz. Prvi strelec gostiteljev je bil Turek Cedi Osman, ki je s klopi prišel do strelskega rekorda kariere tj. 29 točk. "Nocoj smo odigrali odlično tekmo," je dejal Osman.

Charlotte Hornets pa so ohladili Miami Heat in dosegli zmago s 122:117, s katero so prekinili niz treh zmag vročice. Slednja je bila v vzponu zadnji teden, ko je med drugim premagala tudi vodilno ekipo vzhoda, Boston Celtics.

Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Miami Heat 122:117

Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 112:100

Cleveland Cavaliers - LA Clippers 122:99

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 135:110