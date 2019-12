Antetokounmpo popeljal Milwaukee do 15. zaporedne zmage, Bjelica vnovič junak Sacramenta

Khris Middleton je k zmagi dodal 20 točk,Donte DiVincenzo pa 12 s klopi in Milwaukee je na vrhu vzhoda izkupiček zmag in porazov izboljšal na 21:3. Giannis Antetokounmpo je po tekmi priznal, da ga veseli izjemen zmagoviti niz: "To je neverjetno, ne bom lagal. Ko se vrneš domov in si vzameš čas za razmislek, ugotoviš, da nam je uspelo nekaj neverjetnega. In niz še lahko izboljšamo."



"A na koncu dneva, naše delo še ni končano. Pred nami je še dolga, dolga pot. Še naprej moramo trdo delati in igrati tako dobro," je po zmagi poudaril Antetokounmpo. Evan Fournier je bil prvi strelec Orlanda s 26 točkami,Terrence Rossje s klopi dodal 23 točk. Boston Celtics ostajajo za petami Milwaukeeju; tokrat so s 110:88 premagali Cleveland Cavaliers. Vseh pet igralcev prve peterke je tekmo končalo z vsaj desetimi točkami, največ jih je dosegel Kemba Walker (22).

V Chicagu so se morali prvaki NBA Toronto Raptors krepko potruditi za zmago s 93:92 nad biki. Pascal Siakam je bil z 22 točkami prvi strelec gostov, a odločilni koš za zmago je 50 sekund pred koncem dosegel Kyle Lowry. V Indianapolisu se je Paul George proti svoji nekdanji ekipi, za katero je odigral pet sezon, izkazal s 36 točkami in popeljal Los Angeles Clippers do zmage s 119:99 nad Indiana Pacers.

Dallas Mavericks Luke Dončića, Miami Heat Gorana Dragića in Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki se je iz razvojne lige vrnil v NBA, so tokrat počivali.



Izidi:

Indiana Pacers - LA Clippers 99:110

Boston Celtics- Cleveland Cavaliers 110:88

Chicago Bulls -Toronto Raptors 92:93

Houston Rockets -Sacramento Kings 118:119

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 110:101

New Orleans Pelicans -Detroit Pistons 103:105

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 125:109

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 90:104

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 102:110