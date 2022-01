Antetokounmpo popeljal prvake do zmage proti do danes vodilnemu Chicagu

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Milwaukee Bucks so na domačem parketu ugnali do danes vodilno moštvo vzhodne konference Chicago Bulls s 94:90. Ob tem se je s 30 točkami in 12 skoki najbolj izkazal Giannis Antetokounmpo. Poraz Bikov so izkoristili Brooklyn Netsi, ki so po zmagi s 117:102 proti San Antonio Spursom skočili na vrh vzhoda.

Giannis Antetokounmpo je bil najbolj razpoloženi košarkar prvakov. V zadnji četrtini je dosegel deset od skupno 30 točk. Več točk je na tekmi dosegel DeMar DeRozan, ki se je ustavil pri 35 (prosti meti 17/18). Toda ob odsotnosti Zacha LaVina, ki se bo vrnil nekje v naslednjem tednu, ter Lonza Balla, manjkal bo od šest do osem tednov, Chicago počasi izgublja ritem. Izgubil je še petič na zadnjih šestih tekmah in prepustil vodstvo vzhodne konference. Tam vlada velika gneča. Brooklyn je po zmagi proti San Antonio Spursom s 117:102 na vrhu z 29 zmagami in 16 porazi. Uspeh sta Mrežicam prinesla predvsem James Harden, ki je 37 točkam dodal še deset skokov in 11 podaj za 66. trojni dvojček kariere, ter Kyrie Irving s 24 točkami. Deveti trojni dvojček je pri Spursih vknjižil tudi Dejounte Murray. Dosegel je 25 točk in dodal 12 skokov ter deset podaj. Brooklynu sledijo Chicago (28-16), Miami Heat (29-17) in Milwaukee (29-19). Blizu so še Cleveland Cavaliers (27-19), Philadelphia 76ers (26-19) in Charlotte Hornets (26-20).

icon-expand Trae Young FOTO: AP

Tudi Miami je danes parket zapuščal sklonjenih glav. S 110:108 ga je ugnala Atlanta, ki je slavila tretjič zapored. Pri Hawksih je Trae Young dosegel 28 točk, 12 s črte prostih metov. Pri moštvu s Floride je 21 točk prispeval Bam Adebayo. Poražena je bila tudi Philadelphia. Pomagalo ni niti 40 točk Joela Embiida, saj so Los Angeles Clippersi (23-24) slavili s 102:101. Na zahodu tolikšne gneče ni. Phoenix je prvi in ima najboljši izkupiček celotne lige (35-9), sledijo pa košarkarji ekipe Golden State Warriors s 33 zmagami in 13 porazi. Danes so se šele s košem Stephena Curryja sekundo pred koncem rešili poraza proti Houston Rocketsom (14-33). Izid je bil 105:103. Rakete so slabih pet minut pred koncem vodile s 101:92, na kar so košarkarji iz San Francisca strnili vrste in jih ujeli. Curry posebej iz igre ni bil natančen, zadel je le šest od svojih 21 metov, od tega štiri od 13 za tri točke, a bil natančen, ko je bilo to najbolj potrebno. Tekmo je sklenil z 22 točkami in 12 podajami.

Na tretjem mestu zahoda so še naprej košarkarji ekipe Memphis Grizzlies (32-16). Ti so v poslastici večera ugnali Denver Nuggets (23-21) s 122:118. Z 38 točkami je bil najboljši strelec dvoboja Ja Morant, pri poraženi domači ekipi pa je Nikola Jokić vknjižil enajsti trojni dvojček v sezoni, največ med vsemi košarkarji lige NBA. Ustavil se je pri 26 točkah, 11 skokih in 12 podajah. Točko več je dosegel Will Barton. Razliko je naredila predvsem boljša klop Memphisa, ta je dvoboj znotraj dvoboja dobila s 35:17. Vlatka Čančarja zaradi zloma in operacije stopala še nekaj mesecev ne bo v kadru Denverja.

icon-expand LeBron James FOTO: AP

Na četrtem mestu zahodne konference je Utah Jazz (30-16). Ponoči je s 111:101 ugnal Detroit Pistonse (11-34). Zmago so slavili tudi Los Angeles Lakersi (23-23). Pri najslabši ekipi lige Orlando Magic (8-39) so slavili s 116:105. LeBron James je ob tem vknjižil 29 točk. Na preostalih tekmah so Charlotte Hornetsi (26-20) ugnali Oklahoma City Thunder (14-31) s 121:98, Portland Trail Blazersi (19-26) so bili s 109:105 boljši od Boston Celticsov (23-24), Toronto Raptorsi (22-21) pa so premagali Washington Wizards (23-23) s 109:105.

