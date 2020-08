Antetokounmpo povsem izgubil živce: ga bo liga NBA dodatno kaznovala?

Nad potezo prvega zvezdnika svoje ekipe je bil vidno začuden tudi trener Mike Budenholzer, ki je stal le streljal proč od Antetokounmpa in Wagnerja, dogajanje pa je pospremil z začudenim pogledom. Niti odsotnost prvega kandidata za naziv MVP pa čarovnikom iz Washingotna, ki so v mehurčku že ostali brez možnosti za končnico, ni pomagala do zmage. Na koncu so bili Bucksi boljši s 126:113. Antetokounmpo je skupno odigral deset minut, v katerih je dosegel 12 točk in devet skokov. Najboljši strelec prve ekipe vzhoda je sicer bil center Brook Lopez, ki je srečanje končal s 24 točkami.

"Tega nisem storil, ker sem bil jezen na Wagnerja. Moja poteza je posledica številnih umazanih potez nasprotnikov, ki so se mi nakopičile v glavi. Saj veste, ko te košarkarji zmerjajo, udarjajo ali ti padajo pod noge, te to spravi ob živce," je zaESPNpo tekmi povedal 25-letni Grk. Proti Wizardsom se je s 23 točkami izkazal tudi Sterling Brown, ki je krivdo za soigralčevo potezo delno zvalil na sodnike:"(Giannis, op. a.) se vsako tekmo ukvarja s številnimi podlimi udarci. Sodniki bi morali ob takšnih potezah drugače odreagirati, da jih v prihodnosti ne bi bilo."

Mlajši od bratov Antetokounmpo, ki nastopata za Milwaukee, pa je svoj udarec kljub vsemu obžaloval: "Privoščil sem si grozno potezo. Če bi lahko zavrtel čas nazaj, tega seveda ne bi storil. A vsi smo ljudje, vsi delamo napake. Mislim, da sem se v dosedanjem delu kariere vselej vedel zelo športno in spoštljivo. Upam, da mi navijači poteze ne bodo zamirili. Vsi si kdaj privoščimo napake."