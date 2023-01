Antetokounmpo s 55 točkami do rekorda kariere

Antetokounmpo, ki je sobotni poraz proti Washingtonu izpustil zaradi bolečega kolena, je danes 55 točkam (met iz igre 20-33) dodal še deset skokov in sedem podaj, od tega je 19 točk dosegel v zadnji četrtini.

"Poskušam sprejemati dobre odločitve, poskušam biti agresiven skozi celotno tekmo in na koncu dneva je preprosta enačba: Poskušamo zmagovati," je dejal Antetokounmpo in dodal: "Igramo dobro košarko. Res dobro smo igrali tudi v obrambi. Vsakič poskušam narediti vse, kar je v moji moči, da bi ekipa zmagala."

Antetokounmpo je postal šele četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na treh zaporednih tekmah dosegel vsaj 40 točk, deset skokov in pet podaj. Pred njim so ta mejnik dosegli Russell Westbrook, Elgin Baylor in Wilt Chamberlain.

Brook Lopez je k zmagi dodal 21 točk in 12 skokov, igralec s klopi Bobby Portis pa 17 točk in 13 skokov.