Antetokounmpo s trojnim dvojčkom pripomogel k zmagi Bucksov nad Portlandom

V severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA so v noči na petek odigrali dve tekmi. Moštvo New Orleans Pelicans je bilo s 124:121 boljše v gosteh od zasedbe Phoenix Suns, medtem ko so košarkarji Milwaukee Bucks na domačem parketu odpravili Portland Trail Blazers s 137:129 tudi po zaslugi naveze Giannis Antetokounmpo - Eric Bledsoe, ki je prispevala 54 točk.

Milwaukee je z dvanajsto zmago na 15 tekmah prevzel vodstvo v razvrstitvi vzhodne konference. Boston Celtics ima ob odigrani tekmi manj zmago manj. Na tretjem mestu pa je Miami Heat našega zvezdnika Gorana Dragića z desetimi zmagami in tremi porazi. Na Zahodu je najbolj prepričljiva ekipa Los Angeles Lakersov z 12 zmagami in dvema porazoma. Teksaška zasedba Dallas Mavericks, za katero igro dvajsetletni slovenski košarkarski fenomen Luka Dončić, pa zaseda peto mesto; izkupiček devetih zmag in petih porazov si deli z moštvom Utah Jazz. Najkoristnejši igralec rednega dela minule sezone, 24-letni Grk Giannis Antetokounmpo, je v Milwaukeeju prikazal eno najboljših predstav v letošnji sezoni. Vpisal je 15 podaj, kar je njegov najboljši dosežek na tekmi v podajah v ligi NBA, zraven pa je imel še 24 točk in 19 skokov za svoj drugi trojni dvojček v sezoni. Skupno je v ligi NBA vknjižil že šestnajst trojnih dvojčkov. Eric Bledsoe se je ob tem izkazal s 30 točkami. Portland je bil sicer brez svojega prvega moža Damiana Lillarda, ki je tekmo izpustil zaradi bolečin v hrbtu, manjkala pa sta tudi Zach Collins in Hassan Whiteside. CJ McCollum je bil najbolj učinkovit na tekmi s 37 točkami, desetimi podajami in šestimi skoki, a je njegovo moštvo doživelo poraz. New Orleans si je priboril tretjo zaporedno zmago. Brandon Ingram je 15 od 28 točk dosegel v zadnji četrtini. Izkazala sta se tudi JJ Redick s 26 točkami in Jrue Holiday s 23 točkami in devetimi podajami. Liga NBA, izida:

Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 137:129



Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 121:124