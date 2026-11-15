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Antetokounmpo vodil Miami do zmage nad Detroitom

Miami, 15. 11. 2026 08.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Giannis Antetokounmpo

Grški reprezentant Giannis Antetokounmpo je dosegel 34 točk, njegov Miami Heat pa je nadaljeval svoj nedavni vzpon v severnoameriški košarkarski ligi NBA, ko je s 137:117 presenetljivo visoko premagal Detroit Pistons.

Miami, ki je sezono začel z nizom štirih porazov, je z učinkovito igro tik pred in po polčasu izboljšal svoj izkupiček na sedem zmag in šest porazov ter prvič v tej sezoni dosegel pozitivno razmerje zmag in porazov.

Potem ko je Miami v drugi četrtini nadigral Detroit z 31:21, je v tretji četrtini dodal še 35 točk in se tako odlepil od gostov. Antetokounmpo je tekmo končal s 34 točkami, 14 skoki in osmimi podajami, medtem ko je Klay Thompson, ki se je ekipi pridružil pred sezono, zadel šest trojk in dosegel skupno 26 točk.

Zvezdnik Detroita Cade Cunningham, ki je na prejšnji tekmi v četrtek dosegel 52 točk, je bil s 33 točkami najboljši strelec svoje ekipe. Detroit je po tem porazu zdrsnil na razmerje osmih zmag in štirih porazov.

Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
FOTO: AP

Do presenetljive zmage so prišli tudi Chicago Bulls, ki so v Minneapolisu s 117:106 premagali ekipo Minnesota Timberwolves, ki je sicer v odlični formi.

Bulls so zabeležili šele svojo tretjo zmago v sezoni in to proti ekipi Minnesote, ki je želela podaljšati svoj niz petih zaporednih zmag. Norman Powell je dosegel 23 točk, pet skokov in tri asistence, Matas Buzelis pa je prispeval 18 točk. Buddy Hield je blestel ob vstopu s klopi. Zadel je štiri mete za tri točke in skupno dosegel 16 točk, prav toliko pa jih je zbral tudi Tre Jones.

V Clevelandu je Tyrese Proctor s trojnim dvojčkom pomagal oslabljeni ekipi Cavaliers do zmage s 127:117 proti moštvu Dallas Mavericks. Proctor je tekmo končal s 24 točkami, 11 skoki in 10 asistencami. Zmagovalci so bili zelo oslabljeni, manjkala je celotna začetna peterka. Donovan Mitchell, James Harden in Jarrett Allen niso mogli igrati zaradi zamud pri potovanjih, ki so bile posledica petkove zaustavitve letalskega prometa po ZDA.

Proctorju, ki je med drugim zadel štiri trojke, je s 22 točkami pomagal Mario Hezonja, Meleek Thomas pa jih je dodal 20. Cleveland je tako izboljšal svoj izkupiček na sedem zmag in sedem porazov. Nekdanji zvezdnik Clevelanda Kyrie Irving je bil s 34 točkami, vključno s sedmimi zadetimi meti za tri točke, najboljši strelec Dallasa, Cooper Flagg je dodal 18 točk.

Denver Nuggets so z zmago s 116:108 v gosteh proti New Orleans Pelicans izboljšali svoj izkupiček na sedem zmag ob štirih porazih. Nikola Jokić je bil s 26 točkami, 10 podajami in osmimi skoki najboljši igralec Denverja, Jamal Murray pa je k zanesljivi zmagi gostov prispeval 23 točk. Pri New Orleansu je bil z 24 točkami najučinkovitejši Zion Williamson, ekipa Pelicans pa je doživela že šesti zaporedni poraz.

V Memphisu so Grizzliesi po zanesljivi zmagi s 129:110 nad nebogljenimi Brooklyn Nets svoj izkupiček popravili na devet zmag in štiri poraze.

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