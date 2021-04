Antetokounmpo z rekordom sezone uničil Portland, zgodovinska sramota Warriorsev

Jrue Holiday je za goste, ki so v tretji četrtini vodili že za 24 točk in so s tem tudi odločili srečanje, dodal 22 točk in deset asistenc. Na drugi strani je Damian Lillard , s povprečjem 29,8 točke na tekmo drugi strelec lige, prispeval 32 točk, kar pa ni bilo dovolj. To je bil za Portland že šesti zaporedni poraz proti Bucksom.

Giannis Antetokounmpo je obračun v Portlandu končal pri 47 točkah, s čimer je izenačil svojo najboljšo tekmo v tej sezoni, in 12 skokih. Ob tem je zadel 18 od 21 poizkusov iz igre, od tega vse v obarvanem delu rakete. "Želel sem si biti agresiven. Danes je bil eden tistih dni, ko mi je to uspelo. Prevladoval sem v raketi," je po tekmi dejal dvakratni zaporedni najkoristnejši košarkar rednega dela lige NBA.

Lakersi brez Jamesa in Davisa do zmage

Okrnjeni Jezerniki so prišli do zanesljive zmage proti Sacramentu, za katero je bil najbolj zasluženKyle Kuzmas 30 točkami. Dennis Schröder je imel 17 točk in osem podaj, Kentavious Caldwell-Pope pa se je izkazal z dvojnim dvojčkom – 13 točk in deset skokov.

"Igralci so pokazali visoko koncentracijo, pozorni so bili na vsako malenkost. Odlično nam je uspelo udejanjiti naše načrte proti enemu od najboljših napadov lige. To je bila ena naših najboljših obrambnih predstav v tej sezoni," je povedal zadovoljni strateg Lakersov Frank Vogel, ki zopet ni mogel računati naLeBrona Jamesa inAnthonyja Davisa ter tudi na zadnjo okrepitevAndrea Drummonda, za nameček pa se je že v prvi četrtini poškodoval šeWesley Matthews.

Bojevniki osramočeni

Toronto Raptorsi, ki jim v tej sezoni ne gre po pričakovanjih, so tokrat povsem prevladovali na obračunu proti Golden Stateu. Kako (ne)izenačen je bil dvoboj, pove podatek, da so raptorji prej prišli do meje 100 točk kot bojevniki do meje 50. Na koncu je bilo 130:77 v korist prvakov izpred dveh sezon. To je bila najvišja razlika na katerikoli tekmi v tej sezoni.

To je bila za Toronto šele druga zmaga na zadnjih 15 tekmah. Dobrih šest minut pred koncem pa je njegova prednost presegala 60 točk, ko je po košuMalachija Flynna Toronto povedel za 61. Pascal Siakam, ki v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket, je dosegel 36 točk.