Antetokounmpo za las prehitel Dončića in v glasovanju Gazzette postal najboljši evropski košarkar

Rezultati glasovanja v 41-letni zgodovini še nikoli niso bili tako tesni, Giannis Antetokounmpo pa je postal drugi Grk po Nikosu Galisu (1987) s to nagrado, ki jo nekateri imenujejo kar evropski košarkarski oskar. Od Slovencev sta to nagrado že osvojila Gregor Fučka (2000) in Goran Dragić (2017), rekorder po številu nagrad pa je Litovec Arvidas Sabonis , ki je bil najboljši petkrat. Hrvat Toni Kukoč je bil najboljši štirikrat, njegov rojak Dražen Petrović trikrat, po dvakrat pa Nemec Dirk Nowitzki , Francoz Tony Parker in Španec Pau Gasol .

Prvi dobitnik nagrade je bil leta 1987 ruski center Vladimir Tkačenko, nato so mu sledili Dražen Dalipagić, Dragan Kićanović in Italijan Dino Meneghin, vsaj z enim "oskarjem" pa se lahko pohvalijo še Srba Predrag Stojaković in Miloš Teodosić, Rus Andrej Kirilenko in Španec Marc Gasol.

V anketi so tokrat sodelovali košarkarji in trenerji iz 21 držav, in sicer iz Argentine (Facundo Campazzo), Hrvaške (Ante Tomić), Finske (Petteri Koponen, Lauri Markkanen), Francije (Leo Westermann, Fabien Causeur, Nando De Colo, Thomas Heurtel), Gruzije (Tornike Shengelia, Zaza Pachulia), Nemčije (Tibor Pleiss), Grčije (Vasilis Spanoulis, Georgios Printezis, Kostas Papanikolaou, Dimitrios Itoudis, Nick Calthes, Georgios Bartzokas, Kostas Sloukas), Izraela (David Blatt), Italije (Andrea Cinciarini, Simone Panigiani, Luigi Datome, Daniel Hackett, Sergio Scariolo, Ettore Messina, Pitro Aradori, Romeo Sacchetti, Andrea Trinchieri, Alessandro Gentile), Maurizio Gherardini, Livio Proli, Nicolo Melli, Danilo Gallinari, Marco Belinelli), Latvije (Dairis Bertrans), Litve (Šarunas Jasikevicius, Mindaugas Kuzminskas, Arturas Gudaitis), Mehike (Gustavo Ayon), Črne gore (Bogdan Tanjević, Nikola Vučević), Češke (Jan Vesely), Rusije (Andrej Vorončevič, Vitalij Fridzon), Srbije (Vladimir Micov, Saša Djordjević, Željko Obradović, Nikola Kalinić, Bogdan Bogdanović), Španije (Felipe Reyes, Sergio Llull, Rudy Fernandez, Pablo Laso, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Marc Gasol), Švice (Thabo Shefelosha), Turčije (Ergin Ataman, Melih Mahmutoglu), Madžarske (Adam Hanga).