Antetokounmpo proti Houstonu zablestel z 41 točkami

Milwaukee Bucksi so v ligi NBA s pomočjo prvega zvezdnika, Giannisa Antetokounmpa, in njegovega dvojnega dvojčka prišli do zmage v Houstonu. V Oklahomi pa je bil prvi mož srečanja LeBron James, ki je Jezernike s svojimi 33 točkami popeljal do zmage na gostovanju.

V Houstonu domače rakete niso bile kos zelo dobro razpoloženemu moštvu Milwaukee Bucks, ki je 17. zmago v sezoni slavilo z izidom 123:114. Giannis Antetokounmpo je imel svoj šov z 41 točkami, 17 skoki, petimi podajami, tremi ukradenimi žogami in dvema blokadama. "Moja želja je bila, da bi bil celotno tekmo napadalno razpoložen. Na zadnji tekmi nisem bil tako agresiven, kot bi si želel," je taktiko razkril Grk, ki ni bil osamljeni jezdec. Khris Middleton in Bobby Portis sta mu nudila obilno podporo pod obročema, vsak z dosežkom 21 točk in osem skokov. Odlično gre tudi arizonski zasedbi Phoenix Suns, ki je vpisala svojo še 21. zmago v sezoni. Sonca so se z razmerjem zmag in porazov 21:4 na vrhu zahodne konference in lige NBA izenačila z Golden State Warriorsi. Phoenix je v petek s 111:90 v domači dvorani Footprint Center pred 17.000 gledalci na tribunah odpravil Boston Celticse. Posebno omembo si zasluži JaVale McGee, ki je z 21 točkami in 15 skoki dosegel svoj najboljši dosežek v sezoni. Jayson Tatum je za Boston, ki je utrpel še tretji poraz po vrsti, vpisal 24 točk. Tudi gostitelji tekme v Oklahoma Cityju so ostali praznih rok. LeBron James je blestel s 33 točkami za zmago Los Angeles Lakersov s 116:95 proti Oklahomi, ki je bila sila nezanesljiva pri metu – zgrešili so kar dvanajst uvodnih metov za tri točke. Jezerniki so z razmerjem 14:13 v zmagah in porazih na šestem mestu zahoda. Najprej melje tudi ekipa Brooklyn Nets, ki je z 18 zmagami in osmimi porazi vodilna ekipa vzhodne konference. Kevin Durant je bil z 31 točkami najboljši posameznik tekme v Atlanti za zmago s 113:105 proti Hawksom. icon-expand Giannis Antetokounmpo