Anthony Davis padel podobno kot Dončić in si poškodoval hrbet

Na tekmi lige NBA med moštvoma Los Angeles Lakers in New York Knicks so zmagali jezerniki (117:87). Najboljši strelec tekme je bil LeBron James z 31 točkami, slaba novica zanj in za njegove soigralce pa je poškodba centra Anthonyja Davisa. Slednji je v tretji četrtini ob metu na koš padel na hrbet. Podobno jo je pred kratkim skupil Luka Dončić, ki je prav tako trdo pristal na tleh, na kratko odšel v garderobo in se vrnil nato na igrišče. Davis je obležal na tleh za nekaj časa, nato s pomočjo odkorakal v slačilnico, a se ni vrnil na igrišče. Davis bo izpustil nekaj tekem (po zadnjih informacijah vsaj dve), prva poročila iz ZDA pa ne omenjajo, kdaj bo nared za igro. Ob padcu si je poškodoval hrbet, slikanje z magnetno resonanco ni pokazalo poškodbe, gre le za udarnine.

Davis in njegov agent Rich Paul sta dan pred tekmo zavrnila ponudbo Lakersov za podaljšanje pogodbe, po kateri bi center v štirih letih zaslužil 146 milijonov ameriških dolarjev (131 milijonov evrov, oziroma 32,75 milijona na sezono). Ameriški center, ki je poleg Jamesa glavni nosilec igre moštva (v povprečju dosega po 27,7 točke, 9,5 skoka, 3,2 podaje in 2,6 bloka na tekmo), se je odločil, da bo poleti, kot nezaščiten prosti igralec, preizkusil možnosti na NBA "trgu". Tako bo lahko počakal na ponudbo petletne pogodbe v maksimalni višnini 202 miljiona dolarjev (181,6 milijona evrov), kot je možno po NBA kolektivni pogodbi. Davis je minulo poletje prestopil v Los Angeles iz New Orleansa.