Dvojna merila g. Harrisona? Dončićeva zamenjava buri duhove: Vsako poletje se zredim

Luka Dončić je s svojo fizično preobrazbo že poleti navduševal ljubitelje košarke po celotnem svetu, predvsem pa navijače svojih Lakersov. Na evropskem prvenstvu je dokazal, da je v izjemni fizični pripravljenosti, poleg tega pa je izjemno motiviran. Na EuroBasketu je bil celo najbolj uspešen po številu ukradenih žog in njegov prispevek v obrambi je bil zavidanja vreden. Skratka, odgovoril je na vse kritike športnega direktorja njegovega nekdanjega kluba Nica Harrisona.
Na drugi strani pa njegova zamenjava v Teksasu Anthony Davis od prihoda v moštvo ni upravičil Harrisonovega brezpogojnega zaupanja. V dresu Mavsov je zaigral na zgolj 11 od 35 tekem, seznam njegovih številnih manjših in malo večjih poškodb, odkar se je preselil v Dallas, je zelo dolg, že pred sezono pa je moral pretrpeti novo operacijo. Tokrat je šel pod nož zaradi očesa, njegov zdravnik pa mu je zabičal, da bo moral do konca kariere nositi zaščitna očala vsakič, ko stopi na parket.
Poleg njegovega rdečega očesa so novinarji in bolj zbrani ljubitelji košarke v ZDA opazili tudi to, da je na priprave svojega moštva prišel s "kakšno kilo preveč". To je zagotovo opazil tudi izjemno pedantni Harrison, ki bo moral to sezono požreti marsikatero besedo, ki jo je v minulih mesecih izgovoril o Luki Dončiću.
Tudi Davis ni bežal od dejstev. "Vsako poletje se zredim, potem pa sem do novembra težek okoli 115, 117 kilogramov," je pred začetkom priprav dejal Davis. Nato je tudi poskušal razložiti, zakaj je tako. "Nikoli ne želim sezone začeti z 'igralno' težo, ker potem hujšam med sezono in sem na koncu premajhen. Zelo hitro izgubim štiri ali pet kilogramov," je dejal Davis, ki bo sezono načel ob novincu in prvem izboru na letošnjem naboru Cooperju Flaggu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.