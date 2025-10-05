Dvojna merila g. Harrisona? Dončićeva zamenjava buri duhove: Vsako poletje se zredim

Luka Dončić je šokantno zamenjavo in prisilen odhod v Los Angeles prebolel in izkoristil za občutno spremembo v delovnih navadah in zavidanja vredno fizično preobrazbo. Športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison je v zadnjih mesecih njegov odhod iz Teksasa opravičeval z – na trenutke neokusnimi – komentarji o pristopu do dela, telesni pripravljenosti in pomanjkanjem 'šampionske miselnosti'. Košarkar, ki ga je zamenjal v Dallasu, naj bi po mnenju Harrisona blestel na vseh prej omenjenih področjih. A Anthony Davis od februarskega prihoda ne potrjuje besed svojega šefa, ravno obratno.

Luka Dončić je s svojo fizično preobrazbo že poleti navduševal ljubitelje košarke po celotnem svetu, predvsem pa navijače svojih Lakersov. Na evropskem prvenstvu je dokazal, da je v izjemni fizični pripravljenosti, poleg tega pa je izjemno motiviran. Na EuroBasketu je bil celo najbolj uspešen po številu ukradenih žog in njegov prispevek v obrambi je bil zavidanja vreden. Skratka, odgovoril je na vse kritike športnega direktorja njegovega nekdanjega kluba Nica Harrisona.

Anthony Davis pred novo sezono lige NBA FOTO: AP icon-expand

Na drugi strani pa njegova zamenjava v Teksasu Anthony Davis od prihoda v moštvo ni upravičil Harrisonovega brezpogojnega zaupanja. V dresu Mavsov je zaigral na zgolj 11 od 35 tekem, seznam njegovih številnih manjših in malo večjih poškodb, odkar se je preselil v Dallas, je zelo dolg, že pred sezono pa je moral pretrpeti novo operacijo. Tokrat je šel pod nož zaradi očesa, njegov zdravnik pa mu je zabičal, da bo moral do konca kariere nositi zaščitna očala vsakič, ko stopi na parket.

Poleg njegovega rdečega očesa so novinarji in bolj zbrani ljubitelji košarke v ZDA opazili tudi to, da je na priprave svojega moštva prišel s "kakšno kilo preveč". To je zagotovo opazil tudi izjemno pedantni Harrison, ki bo moral to sezono požreti marsikatero besedo, ki jo je v minulih mesecih izgovoril o Luki Dončiću.

