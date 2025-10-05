Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dvojna merila g. Harrisona? Dončićeva zamenjava buri duhove: Vsako poletje se zredim

Dallas, 05. 10. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
1

Luka Dončić je šokantno zamenjavo in prisilen odhod v Los Angeles prebolel in izkoristil za občutno spremembo v delovnih navadah in zavidanja vredno fizično preobrazbo. Športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison je v zadnjih mesecih njegov odhod iz Teksasa opravičeval z – na trenutke neokusnimi – komentarji o pristopu do dela, telesni pripravljenosti in pomanjkanjem 'šampionske miselnosti'. Košarkar, ki ga je zamenjal v Dallasu, naj bi po mnenju Harrisona blestel na vseh prej omenjenih področjih. A Anthony Davis od februarskega prihoda ne potrjuje besed svojega šefa, ravno obratno.

Luka Dončić je s svojo fizično preobrazbo že poleti navduševal ljubitelje košarke po celotnem svetu, predvsem pa navijače svojih Lakersov. Na evropskem prvenstvu je dokazal, da je v izjemni fizični pripravljenosti, poleg tega pa je izjemno motiviran. Na EuroBasketu je bil celo najbolj uspešen po številu ukradenih žog in njegov prispevek v obrambi je bil zavidanja vreden. Skratka, odgovoril je na vse kritike športnega direktorja njegovega nekdanjega kluba Nica Harrisona.

Anthony Davis pred novo sezono lige NBA
Anthony Davis pred novo sezono lige NBA FOTO: AP

Na drugi strani pa njegova zamenjava v Teksasu Anthony Davis od prihoda v moštvo ni upravičil Harrisonovega brezpogojnega zaupanja. V dresu Mavsov je zaigral na zgolj 11 od 35 tekem, seznam njegovih številnih manjših in malo večjih poškodb, odkar se je preselil v Dallas, je zelo dolg, že pred sezono pa je moral pretrpeti novo operacijo. Tokrat je šel pod nož zaradi očesa, njegov zdravnik pa mu je zabičal, da bo moral do konca kariere nositi zaščitna očala vsakič, ko stopi na parket.

Preberi še Kilogrami gor ali dol: Dončićev fokus je na igri, preobrazba pa še vedno buri duhove!

Poleg njegovega rdečega očesa so novinarji in bolj zbrani ljubitelji košarke v ZDA opazili tudi to, da je na priprave svojega moštva prišel s "kakšno kilo preveč". To je zagotovo opazil tudi izjemno pedantni Harrison, ki bo moral to sezono požreti marsikatero besedo, ki jo je v minulih mesecih izgovoril o Luki Dončiću. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi Davis ni bežal od dejstev. "Vsako poletje se zredim, potem pa sem do novembra težek okoli 115, 117 kilogramov," je pred začetkom priprav dejal Davis. Nato je tudi poskušal razložiti, zakaj je tako. "Nikoli ne želim sezone začeti z 'igralno' težo, ker potem hujšam med sezono in sem na koncu premajhen. Zelo hitro izgubim štiri ali pet kilogramov," je dejal Davis, ki bo sezono načel ob novincu in prvem izboru na letošnjem naboru Cooperju Flaggu.

anthony davis luka dončić dallas mavericks nba los angeles lakers
Naslednji članek

Košarkarju preti usmrtitev zaradi medicinske konoplje

SORODNI ČLANKI

LA Lakers izgubili prvo pripravljalno tekmo

Dončić: Morda se že preveč ponavljam, a 'kemija' v moštvu je ključnega pomena

Reaves o Dončiću: Nihče si ni mislil, da ga bodo pri teh letih zamenjali

Kilogrami gor ali dol: Dončićev fokus je na igri, preobrazba pa še vedno buri duhove!

Dončić pred začetkom sezone: Naredimo lahko velike stvari

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
05. 10. 2025 17.53
Ens obrv za dve očke.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256