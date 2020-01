Anthony Portlandov junak v Torontu

Desetkratni udeleženec tekme zvezd All-Star namreč ni igral več kot leto dni, preden se je novembra pridružil Portlandu in se vrnil v severnoameriško poklicno košarkarsko prvenstvo.

A na tekmi v dvorani Scotiabank Arena, kjer so se Raptorsi z videoposnetkom spomnili nedavno preminulega dolgoletnega komisarja Davida Sterna in tekmo začeli z minuto molka, je Carmelo Anthony unovčil bogate izkušnje in pomagal Portlandu do preobrata v zadnji četrtini. Potem ko so gosti zaostajali že za več kot deset točk, so prišli do zmage nad aktualnimi prvaki lige NBA, Anthony pa je dosegel odločilni koš 3,3 sekunde pred koncem.

"Zaupam v svojo pripravljenost. Zaupam v svoj trening. Zaupam svojemu metu. Gre za met, na katerem delam vsak dan, zato je šel skozi obroč," je po zmagi dejal Anthony in pohvalil soigralce."Nismo se predali. Igrali smo skupaj, ostali osredotočeni na cilj. V zadnji četrtini nam je uspelo nekaj res lepih košev, in to res pomaga tudi za samozavest," je še dejal zvezdnik lige NBA.