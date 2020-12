Randolph s težjo poškodbo že končal sezono, nazaj šele oktobra?

V taboru madridskega Reala so se ob vračanju iz Aten bali najhujšega, najhujše pa se je tudi zares zgodilo: 31-letni Anthony Randolphsi je tako hudo poškodoval Ahilovo tetivo na tekmi z Olympiakosom, da je sezone zanj že konec. Po informacijah iz kluba bo operiran v naslednjih dneh, najkasneje v ponedeljek. Poškodbe Ahilove tetive so za športnike praviloma najtežje, okrevanje pa se lahko zavleče do desetih mesecev, je na svoji spletni strani zapisal madridski dnevnikAS, ki je novico označil za "katastrofalno".

Randolph je predčasno zaključil z nastopom v Atenah, hitro pa je postalo jasno, da ima hujše težave z levo nogo. V hudih bolečinah je ob opori članov strokovnega štaba Reala odšepal z igrišča sredi tretje četrtine, potem ko se je po na videz nedolžni podaji izpod koša v bolečinah prijel za levi gleženj. Ko je vstal, ni več mogel hoditi.

Randolph je po poročanju časnika ASv zadnjih tednih spet začel kazati obrise vrhunske forme, potem ko so ga na začetku sezone mučile bolečine v nogi. Njegova poškodba bo verjetno pomenila, da bo moral Real, ki okrepitev ni načrtoval, vseeno vstopiti na košarkarsko tržnico in poiskati zamenjavo za košarkarja, ki je Sloveniji leta 2017 pomagal zasesti evropski prestol. Po neuspešnih kvalifikacijah za SP 2018 je v pogovoru za Kanal A dejal, da slovenskega dresa najverjetneje ne bo več nosil, kar se je tudi res zgodilo, mesto naturaliziranega košarkarja pa je v reprezentanci, ki jo je medtem iz rok Radovana Trifunovićaprevzel Aleksander Sekulić, prevzel njegov rojak Jordan Morgan.