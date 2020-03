Anthony Randolph se je razgovoril: Dončić? Bil je le otrok ...

V pogovoru s prijateljem in članom hrama slavnih ruske lige VTB, E. J. Rowlandom, je Anthony Randolphpovedal marsikaj zanimivega. Ameriški košarkar, ki je slovenske barve tako nepozabno branil na EuroBasketu 2017 v Helsinkih in Istanbulu ter z reprezentanco osvojil prvo zlato kolajno, se je dotaknil napornih prvih let, ki jih je kot otrok posvetil košarki.

"Začel sem igrati šele v osmem razredu. Do desetega sem bil dobesedno zanič. Nekega poletja me je trener vprašal, če si res želim življenja v svetu košarke, in rekel sem, da si,"je v pogovoru z motivacijsko tematiko pod pokroviteljstvom podjetja GRRR povedal Randolph.

'Želel sem le omogočiti najboljše pogoje za življenje samemu sebi in družini'

Tisto poletje je bilo zanj prelomno, hitro je napredoval in se prebil na seznam najboljših 20 mladih košarkarjev v državi. Med številnimi ponudbami je izbral ponudbo univerze Louisiana State, ves čas pa je imel v glavi, da želi nekoč postati profesionalec.

"To je bil glavni cilj, vse drugo bi bilo zame enako polomu. Ne mislim nujno, da sem želel postati igralec v NBA, želel sem le služiti s tem in omogočiti najboljše pogoje za življenje samemu sebi in moji družini,"je nadaljeval Randolph.

Vsi so obnemeli, ko je sredi slačilnice na tla vrgel dres

Kariera ga je sicer popeljala do Golden State Warriorsov, New York Knicksov, Minnesota Timberwolvesov, Denver Nuggetsov in tudi ekipe Orlando Magic. A nato se je podal v Evropo, agent pa mu je predlagal odhod v Rusijo, ki naj bi mu najbolj ustrezala.

"Za nekoga, ki je odraščal v Združenih državah Amerike ... V življenju sem veliko prepotoval, toda odhod v Rusijo je bil zame nekaj nezaslišanega,"se spominja Randolph, ki se je tam zaljubil v rusko tradicionalno jed, boršč, vseeno pa je naletel na številne zanj neprijetne novosti: "Na pripravah z Lokomotivo ... Slečem si dres in ga vržem na sredino slačilnice. Vsi, tako veterani kot mlajši fantje, me kot nori gledajo: 'Hej! Kaj pa počneš?" Vprašam jih: 'O čem govorite? Tja sem dal opremo, da mi jo lahko operejo in da bo pripravljena za jutri.' In rekli so: 'Ne, ti sam jo moraš oprati in jo prinesti nazaj.' To je bil po prihodu iz NBA precejšen šok."

'Potreboval sem kakšnih šest ali sedem mesecev, da sem ego pustil ob strani'

Randolph se spominja, da je šele s prihodom k Realu začel igrati za ekipo, saj je spoznal, da si bo tako "izboljšal ugled" in se lahko tudi "vsakoletno potegoval za naslove".

"Tudi v Lokomotivi sem imel veliko svobode. Lahko sem igral tako, kot sem čutil. Ko pa sem prišel sem (v Madrid, op. a.), sem potreboval kakšnih šest ali sedem mesecev, da sem ego pustil ob strani in spoznal, da če bom počel tisto, kar od mene želi Pablo (trener članske ekipe Laso, op. a.), to ne bo le izboljšalo mojega ugleda v evropski košarki, temveč mi tudi omogočilo priložnost, da se vsakoletno potegujem z naslove,"se je spominjal Randolph.

"Tu sem našel svoje mesto. Vem, kaj si želi Pablo, vem, kaj si od mene želi Real Madrid. Všeč mi je dejstvo, da se vsako leto potegujemo za naslov. Moji družini je všeč življenje tukaj in menim, da so nas navijači in mesto Madrid sprejeli zelo toplo."

Dončić že kot golobrad mladenič brez težav z Llullom, Reyesom in Nocionijem

Seveda si je Randolph slačilnico Reala lep čas delil tudi s slovenskim zvezdnikom Dallas Mavericksov Lukom Dončićem. Skupaj sta osvojila zlato odličje na EuroBasketu 2017, v minuli sezoni pa je Ljubljančan že igral v ligi NBA, potem ko je Madrid zapustil po osvojenem naslovu v Evroligi in španskem državnem prvenstvu, čemur je dodal tudi nazive najkoristnejšega igralca.

"Dončić? Bila je moja prva sezona in igrali smo pet na pet, Luka pa je šel iz 'pick-and-rolla' in potegnil v sredino pod koš ter poskusil zadeti s 'tomahawkom'. Ni mu uspelo, toda bil je le otrok, tako mlad, a bil je tako samozavesten in prepričan v svojo igro, da se je lahko meril s Sergiem Llullom, Felipejem Reyesom, 'Chapujem' (Andresom Nocionijem, op. a.) ... Nekdanjimi igralci iz lige NBA, ki so bili dobesedno v vrhu evropske košarke. In on se je tam meril z njimi, kot da ni nič ..."