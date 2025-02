Kopitar: Z Luko sva že malo poklepetala, lepo ga je imeti v Los Angelesu

"Zagotovo to veliko pomeni tudi za Slovenijo. A Luka je superzvezdnik po vsem svetu, ne le v Sloveniji, za našo majhno državo, kjer ga seveda vsi poznajo, je to res velika reč. Lepo ga je imeti tu v Los Angelesu. Lakers so že imeli veliko uspeha s Slovencem v ekipi (dres jezernikov je uspešno nosil Saša Vujačić, op. STA) in zabavno bo videti Luko v vijolični in zlati opravi," je spomnil Kopitar.