AP: LeBron James in Serena Williams športnika desetletja

LeBron James je igral v osmih zaporednih finalih najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Noben košarkar v zadnjih desetih letih ni zmagal na več tekmah ali osvojil več nagrad za najkoristnejša igralca (MVP), kot jih je ravno on. To so samo vrhunci njegovega zadnjega desetletja in ni presenetljivo, da se ga je prijel vzdevek Kralj. Pred njim so med drugim športniki desetletja postali igralec golfa Tiger Woods, hokejist Wayne Gretzkyin še en golfist Arnold Palmer.

JAMES

"Dodajte deset let učenja, težav, dobrega, odličnega, slabega in vsaka pametna oseba, ki želi zrasti, se bo nekaj naučila iz vseh teh izkušenj. Pred desetimi leti sem ravno dopolnil 25 let. Zdaj bom star 35 in sem v boljšem položaju v življenju in bolje vem, kaj si želim v življenju," je za Associated Presspovedal James, ki ravno 30. decembra praznuje 35. rojstni dan.