Arenas: Dallas bo Dončića in Porzingisa obdržal naslednjih 20 let

Gilbert Arenas je svoja najboljša košarkarska leta preživel v dresu ekipe Washington Wizards , a si je v času, ki ga je preživel v ameriški prestolnici, z nespametnimi potezami zunaj parketa tudi zapečatil svojo pot. Kljub temu da je že dalj časa upokojen, je "Agent 0" še vedno neposredno vpleten v dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Med turnirjem BIG3 (turnir trojk, kjer sodelujejo bivši igralci lige NBA) v Dallasovi American Airlines Areni je 37-letnik iz Floride spregovoril tudi o domači ekipi. "Mavericks so franšiza, ki ni podobna nobeni drugi v ligi. Njihov lastnik ni podoben nikomur drugemu. Zvestoba, ki jo navijači izražajo do svojih zvezdnikov tukaj, se ne mora primerjati s katerimkoli drugim mestom. Mark Cuban bo naredil vse, da bosta Dončić in Porzingis ostala v Dallasu preostanek svojih karier, da bosta mestu znova pripeljala pokal Larryja O’Briena," je svoje občudovanje nad ekipo iz Dallasa izrazil Arenas.

Igralec, ki se je znašel na naslovnici videoigre NBA Live 08, je novinarjem tudi zatrdil, da je Dallas ena izmed redkih ekip, če ne edina, ki v današnjem času, ko največje zvezde redno menjujejo ekipe, ostane zvesta svojim najboljšim košarkarjem. "Dirk Nowitzki je z ekipo ostal 21 let. Dallas je ljubil Nemca, on pa mesto in navijače. Sprejel je tudi pogodbo, s katero je prejel manj denarja, da bi lahko ekipa pripeljala najboljše okrepitve. Luka in Kristaps bi lahko postala novodobni različici Dirka."