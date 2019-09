Argentinci bučno proslavili zmago: Campazzo pokazal 'jajca'

Na Kanalu A in VOYO si boste lahko v sredo ogledali še zadnja četrtfinalna obračuna ZDA ‒ Francija (ob 12.50) in Avstralija ‒ Češka (14.50), v naslednjih dneh pa sledita še obe polfinalni tekmi, tekma za tretje mesto in veliki finale.

"Zmaga za zgodovino,"so opo zmagi nad Srbijo (97:87) v četrtfinalu svetovnega prvenstva zapisali na portalu argentinskega športnega časnika Ole. "Neverjetno. Čustveno. In zgodovinsko. Da, ta spektakularna predstava argentinske košarkarske reprezentance je zgodovinska v vseh pogledih. Premagati Srbijo v četrtfinalu, to Srbijo, ki je bila kandidatka za naslov s tako močno ekipo, z zvezdniki lige NBA, kakršna sta (Nikola) Jokić in (Bogdan) Bogdanović, s povprečno najvišjo ekipo mundiala, vse to je udarec, ki to zmago postavlja med največje hite reprezentančne košarke v vsej zgodovini,"so dodali.

"Primerljiv je z dvema nepozabnima zmagama nad ZDA (2002 in 2004) in naslovom na mundialu leta 1950, zlatu na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 in srebrni kolajni z mundiala v Indianapolisu leta 2002. Da, to je predstava, ki se morda uvršča med top 5 argentinske košarke."

Campazzo pokazal, da so Argentinci imeli 'velika jajca'

Vzdušje v slačilnici je bilo temu primerno: če je legendarni Luis Scola, ki je spet blestel v zaključku tekme, še pokazal nekaj zadržanosti, se je njegovim mlajšim kolegom povsem "odpeljalo". Eden od junakov letošnjega mundiala Facundo Campazzoje ob prihodu v slačilnico z rokama pokazal, kako "velika jajca" ima njegovo moštvo, po zraku so leteli koši za smeti, medtem ko je televizor s prisebnim ravnanjem na varno odpeljal Tayavek Gallizzi.