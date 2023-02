Argentinci še vedno ne verjamejo: 'Neigranje na SP je izključno moja krivda'

Kako velik udarec je bil za gavče šokanten poraz proti Dominikanski republiki, ki je še ob koncu tretje četrtine zaostajala za očitno zmotljivo nedosegljivih 17 točk, so pričali prizori takoj po zadnjem pisku sirene, ko je večina Prigionijevih varovancev obležala sredi parketa. Argentina torej ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu prvič po letu 1982, kar ni slabo le za njih, temveč za celotno reprezentančno košarko, ki bo prikrajšana za poteze Facunda Campazza (Crvena zvezda), Gabriela Decka (Real Madrid), Nica Laprovittole (Barcelona) in preostale druščine. Da, prav ste prebrali, med drugimi zvenečimi imeni je tudi omenjena trojica svoji domovini priskočila na pomoč za dvoboj z Dominikanci, a tudi to ni pomagalo, da na videz dobljeno tekmo pretvorijo v prepričljivo uvrstitev na SP.

Nekdanji organizator igre zlate generacije argentinskih košarkarjev, ki je svoj vrhunec doživela z osvojitvijo zlate medalje leta 2004 na olimpijskih igrah v Atenah, Pablo Prigioni se je lotil delne prenove omenjene košarkarske velesile, ki pa je, kot že rečeno, doživela povsem nepotreben in boleč poraz, ki jo je dokončno izločil s seznama potnic za letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Japonska (Okinawa), Indonezija (Džakarta) in Filipini (Manila).

Razočarani argentinski košarkarji so zapravili nemogoče in sami sebe izločili s seznama potnikov za letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Japonska, Indonezija in Filipini.

Prigioni je kljub zavidljivi igralski karieri šele na začetku (resne) trenerske poti, ki pa se ni mogla začeti bolj klavrno, kot se je. Čeprav je po šokantnem porazu odgovornost zanj brez zadržkov v celoti prevzel na svoja pleča, to ne zmanjšuje dejstva, da bo izostanek Argentincev z letošnjega mundiala za marsikoga iz aktivne generacije reprezentantov morda pomenil dokočno slovo od reprezentančnega dresa.

"Ko smo si priigrali to famozno prednost 17 točk, nismo znali dotolči nasprotnika. Bolj ko se je tekma približevala koncu, bolj so igralci začeli dvomiti vase. To je naš tekmec uspel pravočasno prepoznati in je šel na vse ali nič. To je brez kančka dvoma zelo težek udarec za argentinsko reprezentančno košarko, saj nismo vajeni spremljati svetovnega prvenstva z domačega naslanjača. Ve se, kdo je kriv za ta poraz. Zanj prevzemam popolno odgovornost," se je posul s pepelom vidno prebledeli Prigioni, čigar prihodnost na argentinski klopi, čeprav se je ta začela komajda pred dobrimi šestimi meseci, je zdaj pod velikim vprašajem.