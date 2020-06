Prve (uradne) odpovedi: Dončić brez vsaj enega soigralca v Orlandu

Ekipa Toronto Raptors, ki brani naslov v ligi NBA, je že prispela na Florido, kjer bo začela s pripravami na zaključek sezone. Če bi Raptorsi spet zaigrali v finalu, bi to pomenilo, da bi na jugovzhodu države lahko preživeli skoraj štiri mesece (sedma tekma finala bi bila na sporedu sredi oktobra). S treningi bodo začeli na univerzi Florida Gulf Coast v Fort Myersu, omenjena ustanova pa bo njihova "baza" pred selitvijo v kompleks ESPN Wide World of Sports blizu Orlanda, kjer naj bi se julija v "mehurčku" zabaviščnega parka Walt Disney World sezona končno nadaljevala. Na Floridi so sicer v minulem tednu zabeležili občuten porast števila okužb. Košarkarji Toronta so v ZDA tako hitro pripotovali tudi zaradi dejstva, da bi morali po trenutno veljavnih ukrepih v Kanadi po povratku iz sosednje države v 14-dnevno karanteno. V izjavi za javnost so napovedali, da bodo sledili zelo strogemu protokolu in do nadaljnjega ne bodo trenirali v skupinah. Do prekinitve tekmovanja so Raptorsi s 46 zmagami in 18 porazi držali drugo mesto v vzhodni konferenci.