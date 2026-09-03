Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Ariza opozarja: Za naslov bo potreboval veliko več kot izjemen napad

Los Angeles, 03. 09. 2026 18.58 pred 28 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.I.
Luka Dončić

Luka Dončić bo v prihajajoči sezoni še bolj v ospredju pri Los Angeles Lakersih. Po odhodu LeBrona Jamesa bo namreč prav Slovenec eden glavnih obrazov slovite franšize, s tem pa bodo nanj padla tudi velika pričakovanja. Kljub temu nekdanji prvak lige NBA Trevor Ariza ni povsem prepričan, da imajo Lakersi že zdaj sestavo, s katero bi lahko napadli naslov prvaka.

Trevor Ariza, ki je z Lakersi leta 2009 osvojil šampionski prstan, je spregovoril o trenutni podobi ekipe in opozoril, da je pri ocenjevanju možnosti za naslov potrebna previdnost. "Ali mislim, da je trenutno sestavljena ekipa šampionska? Tako zgodaj je to težko vedeti. Toda na papirju ne verjamem," je dejal nekdanji košarkar Lakersov.

Dončić v napadu ni vprašljiv

Čeprav Ariza dvomi o celotni zasedbi, pri Dončiću nima večjih pomislekov. Slovenca vidi kot igralca, ki lahko predstavlja temelj ekipe in ji v napadu prinese ogromno. "Luka je zelo, zelo dober. Je neverjeten napadalni talent," je poudaril.

Prav napad zato po njegovem mnenju ni največja skrb Lakersov. Več vprašanj se pojavlja na drugi strani igrišča, kjer bo morala ekipa pokazati precej več, če želi biti konkurenčna najboljšim moštvom v ligi.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Obramba mora postati zaščitni znak

Nekdanji prvak je pri oceni Lakersov posebej izpostavil obrambo. Meni, da bo prav ta element lahko odločil, kako daleč bo Dončićeva ekipa prišla v končnici.

"Če je Luka Dončić glavni igralec ekipe, mora biti obramba del njenega DNK in zelo velik del vsega, kar počne. Dokler njegova ekipa ne bo igrala obrambe na visoki ravni, bo to zagotovo na njem puščalo posledice," je opozoril.

To je pomembno tudi zaradi Dončićeve vloge. Slovenec bo imel žogo v svojih rokah velik del časa, zato bo moral preostanek ekipe poskrbeti, da bo na obrambni strani dovolj čvrsta. Lakersi bodo po Arizovem mnenju morali pokazati, da so sposobni biti kakovostni na obeh straneh parketa. Sam vrhunski napad namreč v boju za naslov ni dovolj.

Lakersi na obisku v Sloveniji
Lakersi na obisku v Sloveniji
FOTO: Instagram

Na Dončiću bo še večji pritisk

Z odhodom LeBrona Jamesa se bo povečala tudi odgovornost na ramenih slovenskega zvezdnika. Dončić je bil že v Dallasu vajen vloge prvega igralca, vendar bo v Los Angelesu pritisk še večji.

"Podobno bo, kot je bilo zanj v Dallasu, le da je zdaj oder še večji in je več pozornosti. Igrati v Los Angelesu je nekaj povsem drugega. Na njem bo ogromno teže, vendar verjamem, da jo je sposoben nositi," opozarja Ariza predvsem na razliko med igranjem za Dallas in Lakersi.

Dončić je v Dallasu že dokazal, da lahko kot vodilni igralec svojo ekipo popelje vse do velikega finala lige NBA. Leta 2024 so bili Mavericks v finalu neuspešni proti Boston Celticsom, zdaj pa bo imel Slovenec priložnost za nov napad na vrh z eno najbolj prepoznavnih franšiz v ligi.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: Profimedia

Lakersi imajo z zvezdniki izkušnje

Ariza poudarja, da Lakersi skozi svojo zgodovino praviloma uspejo pritegniti velike košarkarske zvezdnike. Dončić je po njegovem mnenju eden izmed njih. "Lakersi vedno nekako najdejo takšne zvezdnike. Luka, LeBron, Anthony Davis, pred tem Pau Gasol ... Pridejo sem in najdejo način za zmago."

Arizovo opozorilo je zato precej jasno. Dončićeva kakovost sama po sebi ni vprašljiva, prav tako ne njegov napadalni vpliv. Glavno vprašanje je, ali bodo Lakersi okoli njega uspeli sestaviti dovolj kakovostno ekipo, predvsem na obrambni strani.

Če jim bo to uspelo, bi lahko bila zgodba v Los Angelesu precej drugačna od trenutne ocene nekdanjega prvaka. Za zdaj pa Ariza ostaja previden: "Lakersi imajo Dončića, nimajo pa še zagotovila, da je njihova celotna zasedba pripravljena na šampionski izziv".

Luka Dončić Trevor Ariza LA Lakers NBA košarka

'Trener Mitrović je velik razlog za moj prihod k Olimpiji'

24ur.com Liga je ugodila prošnji Dončića: Slovenec bo lahko kandidiral za MVP
24ur.com Lakersi gradijo ekipo okoli Dončića, LeBron pa še brez jasnega odgovora
24ur.com Če bodo pri Atalanti razmišljali, da je Real ranjen, bodo dobili po prstih
24ur.com Po Irvingu še Davis? Je košarkar, ki je zamenjal Dončića, že zaključil sezono?
24ur.com Nekdanji klub Gorana Dragića želi v svoje vrste pripeljati Luko Dončića
24ur.com Si Dončić v slačilnico res tako močno želi Hrvata? Ameriški mediji so prepričani v to
24ur.com Hayes: Luka me kliče 'moj slovenski brat'
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez23
03. 09. 2026 19.26
Realno ocenjujem ekipo La Lakers v sredino lestvice, 6-7 mesto in izpad v prvem krogu končnice. Glede na to, da je ekipa popolnoma spremenjena in ob kakšni poškodbi Dončića ali Riversa, pa niti končnica ni dosegljiva. Po imenih delujejo slabši kot lani.
Odgovori
0 0
Amor Fati
03. 09. 2026 19.12
Brezveze karkoli komentirat. Prve tekme nikoli niso in ne bodo dale nobenega odgovora. Ko bodo pa igrali šestnajsto tekmo sezone se bo pa ze videlo, če so zmozni igrat ekipno nesebično igro proti boljsim.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Lewis Hamilton pokazal svojo mamo in navdušil
Lewis Hamilton pokazal svojo mamo in navdušil
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Po večerji naredite to in vaše telo vam bo hvaležno
Po večerji naredite to in vaše telo vam bo hvaležno
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Kaj vedo, česar drugi ne? Država je premaknila za 72 milijard evrov zlata
Kaj vedo, česar drugi ne? Država je premaknila za 72 milijard evrov zlata
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih
Je 54-letnica za to že prestara?
Je 54-letnica za to že prestara?
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Gobarska sezona se približuje: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929