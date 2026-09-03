Ariza opozarja: Za naslov bo potreboval veliko več kot izjemen napad

Trevor Ariza, ki je z Lakersi leta 2009 osvojil šampionski prstan, je spregovoril o trenutni podobi ekipe in opozoril, da je pri ocenjevanju možnosti za naslov potrebna previdnost. "Ali mislim, da je trenutno sestavljena ekipa šampionska? Tako zgodaj je to težko vedeti. Toda na papirju ne verjamem," je dejal nekdanji košarkar Lakersov.

Dončić v napadu ni vprašljiv

Čeprav Ariza dvomi o celotni zasedbi, pri Dončiću nima večjih pomislekov. Slovenca vidi kot igralca, ki lahko predstavlja temelj ekipe in ji v napadu prinese ogromno. "Luka je zelo, zelo dober. Je neverjeten napadalni talent," je poudaril. Prav napad zato po njegovem mnenju ni največja skrb Lakersov. Več vprašanj se pojavlja na drugi strani igrišča, kjer bo morala ekipa pokazati precej več, če želi biti konkurenčna najboljšim moštvom v ligi.

Luka Dončić FOTO: AP

Obramba mora postati zaščitni znak

Nekdanji prvak je pri oceni Lakersov posebej izpostavil obrambo. Meni, da bo prav ta element lahko odločil, kako daleč bo Dončićeva ekipa prišla v končnici. "Če je Luka Dončić glavni igralec ekipe, mora biti obramba del njenega DNK in zelo velik del vsega, kar počne. Dokler njegova ekipa ne bo igrala obrambe na visoki ravni, bo to zagotovo na njem puščalo posledice," je opozoril. To je pomembno tudi zaradi Dončićeve vloge. Slovenec bo imel žogo v svojih rokah velik del časa, zato bo moral preostanek ekipe poskrbeti, da bo na obrambni strani dovolj čvrsta. Lakersi bodo po Arizovem mnenju morali pokazati, da so sposobni biti kakovostni na obeh straneh parketa. Sam vrhunski napad namreč v boju za naslov ni dovolj.

Lakersi na obisku v Sloveniji FOTO: Instagram

Na Dončiću bo še večji pritisk

Z odhodom LeBrona Jamesa se bo povečala tudi odgovornost na ramenih slovenskega zvezdnika. Dončić je bil že v Dallasu vajen vloge prvega igralca, vendar bo v Los Angelesu pritisk še večji. "Podobno bo, kot je bilo zanj v Dallasu, le da je zdaj oder še večji in je več pozornosti. Igrati v Los Angelesu je nekaj povsem drugega. Na njem bo ogromno teže, vendar verjamem, da jo je sposoben nositi," opozarja Ariza predvsem na razliko med igranjem za Dallas in Lakersi. Dončić je v Dallasu že dokazal, da lahko kot vodilni igralec svojo ekipo popelje vse do velikega finala lige NBA. Leta 2024 so bili Mavericks v finalu neuspešni proti Boston Celticsom, zdaj pa bo imel Slovenec priložnost za nov napad na vrh z eno najbolj prepoznavnih franšiz v ligi.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: Profimedia

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