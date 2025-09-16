Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

AS: Dončić je superjunak, za katerega ni nič nemogoče

Los Angeles, 16. 09. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.J.
Komentarji
6

Luka Dončić je s fenomenalnimi predstavami slovensko reprezentanco "odpeljal" v četrtfinale Eurobasketa. Preko Nemčije ni uspel ali tudi ni smel. Kljub temu je Slovenija, tako kot Dončić, navdušila v boju s kasnejšim evropskim prvakom in tudi aktualnim svetovnim šampionom. Navdušenje nad 25-letnim Ljubljančanom je s posebno objavo "nagradil" tudi ugledni madridski AS.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"O Luki Dončiću je izrečenega marsikaj. Dobrega in slabega. Toda niz pohval in superlativov bržkone ni dovolj za enega najboljših na svetu sploh, edinstvenega v svoji generaciji, predvodnika neke nove košarkarske filozofije," je članek o superjunaku Luku Dončiću pompozno začel madridski AS. "Megalomanska, oziroma planetarna košarkarski zvezdnik, ki se mu nič ne pogleda skozi prste. Slovenec, ki je vedno pod drobnogledom nemilosten javnosti," dodaja As in zaključuje poetično. 

Jason Kidd, Nico Harrison, Mark Cuban in Luka Dončić
Jason Kidd, Nico Harrison, Mark Cuban in Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Javnost, nevidni prostor, v katerem se zmagujejo in izgubljajo odločilne bitke." Preplavil je svetovne naslovnice s februarsko selitvijo iz Dallasa v Los Angeles. Sleiudl je niz kritik na račun Slovenca, predvsem iz Dallasa, kjer je športni direktor Nico Harrsion poskušal opravičevati svojo odločitev, oziroma zakaj se je odrekel uslugam fanta, ki bi lahko nekoč poštrak najboljši vseh časov. 

Brez glutena in z dieto do - 10 kg
"Dandanes je ugled Luka Dončića okrepljen in je dosegel še nekatere druge višave. Razlog pa Eurobasket, kjer je Slovenec znova pokazal in dokazal, da mu ni para. V želji, da naredi naslednji korak v fizični kondiciji, da izboljša formo, posledično tudi igro in zapre usta vsem kritikom. In uspel je. Zahvaljujoč posebni dieti, prehrani brez glutena in občasnem postenju, je izgubil več kot deset kilogramov. In to je bilo na EP še kako vedno," poudarja AS, ki je prepričan, da smo na EP videli doslej najboljšo izvedbo Luka Dončića, kar se tiče fizične pripravljenosti, izgleda, tudi forme ... 

Preberi še Luka, fantje, oprostite, zaslužite si več

"Na turnirju je kazal spektakularne predstave. Košarkarski svet je spremljal vsak njegov korak in redko so vstali in glasno podali kritiko. Ni bilo potrebe, ni bilo možnosti za nekaj takega," še sporoča madridski športni časnik. "Bil je korak do medalje in to z ekipo milo rečeno sporne kakovosti. Če ne drugega veliko slabše od tiste, ki je leta 2017 pokorila košarkarsko Evropo in senzacionalno osvojila zlato," se spominja AS.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Takrat, leta 2017., Slovenija je osvojila zlato z ekipo, ki so jos estavljali: Anthony Randolph, Matic Rebec, Goran Dragić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga Dimec, Vlatko Čančar... in Luka Dončić.

Preberi še Wagner o vitkem Dončiću: Ne vidim razlike, pri njem je to težko opaziti

Osem let kasneje so reprezentanco sestavljali Martin Krampelj, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Rok Radović, Robert Jurković, Alen Omić, Gregor Hrovat, Luka Ščuka, Leon Stergar, Mark Padjen in – Luka Dončić. Edini, ki so osem let po osvojenem zlatu še bili v reprezentanci so bili Nikolić, Prepelič in Murić.

Luka Dončić in Anthony Randolph
Luka Dončić in Anthony Randolph FOTO: AP

"Odsotnost naturaliziranega, sedaj že upokojenega Anthonyja Tončka Randolpha in starejšega od bratov Dragić, ki je bil vodja na terenu in v slačilnici, so bili nepopravljive odsotnosti v boju Dončića z evropskimi košarkarskimi nacijami. Poskušal je sam, dal vse od sebe in bil zelo blizu novemu podvigu. Sploh glede na to, kakšne soigralce in pomoč je imel," je še opazil AS.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Statistike iz nekega drugega časa
Luka Dončić je bil ves čas glavni "lik" Eurobasketa. S povprečjem 34,7 točke na tekmo je bil prvi strelec prvenstva. To je zanj že drugo veliko tekmovanje, ki ga je končal na vrhu lestvice strelcev. Na svetovnem prvenstvo na Okinavi in v Manili je imel povprečje 27 točk na tekmo. 

Preberi še Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

Slovenski zvezdnik je bil hkrati uvrščen v idealno peterko prvenstva. To je četrto od petih velikih tekmovanj, na katerih je bil Luka Dončić izbran v top postavo - EP 2017, OI 2021, SP 2023 in EP 2025. Med nagrajenci ni bil le na eurobasketu 2022. Poleg njega so bili v prvo peterko uvrščeni še Giannis Antetokounmpo (Grčija), Alperen Sengun (Turčija), Dennis Schröder in Franz Wagner (oba Nemčija).

Boljši od Petrovića, naredil to kar ni uspelo Jordanu
Koncu Dončićevih dosežku ni videti. Dosegel je 37% točk slovenske reprezentance na turnirju. Za primerjavo, Michael Jordan nikoli v karieri lige NBA ni uspel takšen odstotek, le veliki Wilt Chamberlain je bil nad tem dosežkom. 

Dražen Petrović, Michael Jordan
Dražen Petrović, Michael Jordan FOTO: 24ur.com

Dončičevo povprečje na vseh dosedanjih EP je 23.4 točke na 22 tekmah, s čimer je boljši tudi od legendarnega Hrvata Dražena Petrovića. Izpred njega po učinku na EP sta tako le Grk Nikos Galis (31 točk v povprečju na 33 tekmah) in Radivoj Korać (24.8 v 34 nastopih). 

Preberi še Dončić v najboljši peterki EuroBasketa, ob njem še Grk, Turek in Nemca

"Dončičevo imel že sedaj v družbi največjih legend v zgodovini lige NBA, a njegovi številke v evropski košarki prav tako nazorno govorijo, da gre v bok najboljših vseh časov. In vse to s 26 leti." Kot na koncu piše madridski AS pa po odličnem Eurobasketu Dončića sedaj čaka novo poglavje v ligi NBA. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vodstvo jezernikov prav gotovo "ploska z ušesi", po tem kar je videlo na Eurobasketu. Pričakujejo nadaljevanje njegovega vzpona in konkreten boj za NBA prstan, kar je v LA-ju vedno cilj. Naslednji izziv "nezemeljskega" Dončića je torej osvojitev lige NBA. S fantom, ki je pravi košarkarski superjunak, to prav gotovo ni nemogoče," zaključuje AS.

košarka dončić
Naslednji članek

'Po Eurobasketu želim z Olimpijo nadgraditi lansko sezono'

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
16. 09. 2025 16.06
+1
Jezus Kristus ! Kako ste tole prevedli !
ODGOVORI
1 0
perko36
16. 09. 2025 15.57
-2
Galeon res nimam besed zate
ODGOVORI
0 2
galeon
16. 09. 2025 16.08
+1
Jih ne moreš met ker so to dejstva.
ODGOVORI
1 0
galeon
16. 09. 2025 15.55
-1
Hahaha. Slab igralec, ki je dobro plačan. To ve že cela amerika. Pametni DM so to hitro ugotovil in se ga rešil. Zdaj so prvi prej pa zadnji.
ODGOVORI
2 3
suleol
16. 09. 2025 15.50
-1
svetski a naš
ODGOVORI
0 1
suleol
16. 09. 2025 15.50
+2
svetoven pa vendarle naš 😆😀🤣😉
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256