AS: Dončić je superjunak, za katerega ni nič nemogoče

Luka Dončić je s fenomenalnimi predstavami slovensko reprezentanco "odpeljal" v četrtfinale Eurobasketa. Preko Nemčije ni uspel ali tudi ni smel. Kljub temu je Slovenija, tako kot Dončić, navdušila v boju s kasnejšim evropskim prvakom in tudi aktualnim svetovnim šampionom. Navdušenje nad 25-letnim Ljubljančanom je s posebno objavo "nagradil" tudi ugledni madridski AS.

"O Luki Dončiću je izrečenega marsikaj. Dobrega in slabega. Toda niz pohval in superlativov bržkone ni dovolj za enega najboljših na svetu sploh, edinstvenega v svoji generaciji, predvodnika neke nove košarkarske filozofije," je članek o superjunaku Luku Dončiću pompozno začel madridski AS. "Megalomanska, oziroma planetarna košarkarski zvezdnik, ki se mu nič ne pogleda skozi prste. Slovenec, ki je vedno pod drobnogledom nemilosten javnosti," dodaja As in zaključuje poetično.

"Javnost, nevidni prostor, v katerem se zmagujejo in izgubljajo odločilne bitke." Preplavil je svetovne naslovnice s februarsko selitvijo iz Dallasa v Los Angeles. Sleiudl je niz kritik na račun Slovenca, predvsem iz Dallasa, kjer je športni direktor Nico Harrsion poskušal opravičevati svojo odločitev, oziroma zakaj se je odrekel uslugam fanta, ki bi lahko nekoč poštrak najboljši vseh časov.

"Dandanes je ugled Luka Dončića okrepljen in je dosegel še nekatere druge višave. Razlog pa Eurobasket, kjer je Slovenec znova pokazal in dokazal, da mu ni para. V želji, da naredi naslednji korak v fizični kondiciji, da izboljša formo, posledično tudi igro in zapre usta vsem kritikom. In uspel je. Zahvaljujoč posebni dieti, prehrani brez glutena in občasnem postenju, je izgubil več kot deset kilogramov. In to je bilo na EP še kako vedno," poudarja AS, ki je prepričan, da smo na EP videli doslej najboljšo izvedbo Luka Dončića, kar se tiče fizične pripravljenosti, izgleda, tudi forme ...

"Na turnirju je kazal spektakularne predstave. Košarkarski svet je spremljal vsak njegov korak in redko so vstali in glasno podali kritiko. Ni bilo potrebe, ni bilo možnosti za nekaj takega," še sporoča madridski športni časnik. "Bil je korak do medalje in to z ekipo milo rečeno sporne kakovosti. Če ne drugega veliko slabše od tiste, ki je leta 2017 pokorila košarkarsko Evropo in senzacionalno osvojila zlato," se spominja AS.

Takrat, leta 2017., Slovenija je osvojila zlato z ekipo, ki so jos estavljali: Anthony Randolph, Matic Rebec, Goran Dragić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga Dimec, Vlatko Čančar... in Luka Dončić.

Osem let kasneje so reprezentanco sestavljali Martin Krampelj, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Rok Radović, Robert Jurković, Alen Omić, Gregor Hrovat, Luka Ščuka, Leon Stergar, Mark Padjen in – Luka Dončić. Edini, ki so osem let po osvojenem zlatu še bili v reprezentanci so bili Nikolić, Prepelič in Murić.

"Odsotnost naturaliziranega, sedaj že upokojenega Anthonyja Tončka Randolpha in starejšega od bratov Dragić, ki je bil vodja na terenu in v slačilnici, so bili nepopravljive odsotnosti v boju Dončića z evropskimi košarkarskimi nacijami. Poskušal je sam, dal vse od sebe in bil zelo blizu novemu podvigu. Sploh glede na to, kakšne soigralce in pomoč je imel," je še opazil AS.

Statistike iz nekega drugega časa

Luka Dončić je bil ves čas glavni "lik" Eurobasketa. S povprečjem 34,7 točke na tekmo je bil prvi strelec prvenstva. To je zanj že drugo veliko tekmovanje, ki ga je končal na vrhu lestvice strelcev. Na svetovnem prvenstvo na Okinavi in v Manili je imel povprečje 27 točk na tekmo.

Slovenski zvezdnik je bil hkrati uvrščen v idealno peterko prvenstva. To je četrto od petih velikih tekmovanj, na katerih je bil Luka Dončić izbran v top postavo - EP 2017, OI 2021, SP 2023 in EP 2025. Med nagrajenci ni bil le na eurobasketu 2022. Poleg njega so bili v prvo peterko uvrščeni še Giannis Antetokounmpo (Grčija), Alperen Sengun (Turčija), Dennis Schröder in Franz Wagner (oba Nemčija). Boljši od Petrovića, naredil to kar ni uspelo Jordanu

Koncu Dončićevih dosežku ni videti. Dosegel je 37% točk slovenske reprezentance na turnirju. Za primerjavo, Michael Jordan nikoli v karieri lige NBA ni uspel takšen odstotek, le veliki Wilt Chamberlain je bil nad tem dosežkom.

Dončičevo povprečje na vseh dosedanjih EP je 23.4 točke na 22 tekmah, s čimer je boljši tudi od legendarnega Hrvata Dražena Petrovića. Izpred njega po učinku na EP sta tako le Grk Nikos Galis (31 točk v povprečju na 33 tekmah) in Radivoj Korać (24.8 v 34 nastopih).

"Dončičevo imel že sedaj v družbi največjih legend v zgodovini lige NBA, a njegovi številke v evropski košarki prav tako nazorno govorijo, da gre v bok najboljših vseh časov. In vse to s 26 leti." Kot na koncu piše madridski AS pa po odličnem Eurobasketu Dončića sedaj čaka novo poglavje v ligi NBA.

