Ataman izzval Boston: Če ste najboljši na svetu, pridite v OAKO in nas zmagajte

Tako so se na družbenem omrežju X, po zmagi nad Dallasom Luke Dončića, prvaki lige NBA okronali kar za prvake sveta. To je sprožilo odziv turškega košarkarskega strokovnjaka in trenerja aktualnih prvakov Evrolige, Ergina Atamana.

"O sebi imajo zelo visoko mnenje. Želijo si neverjetnih denarnih vsot, da pridejo in igrajo v Evropi. Niste svetovni prvaki. Če želite to postati, pridite in premagajte nas, prvake Evrolige. Če ste tako samozavestni pridite in nas premagajte v dvorani OAKA," je povedal trener Panathinaikosa.

Ataman je sicer na klop grškega velikana sedel lansko poletje, v svoji prvi sezoni pa je PAO popeljal do evroligaškega naslova, na katerega so čakali 13 let. Panathinaikos je evropsko trofejo kronal tudi z naslovom grških prvakov, ko je v finalu odpravil večnega rivala, Olympiakos.