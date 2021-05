Atlanta in Brooklyn potrebujeta le še zmago, Phoenix izenačil proti prvakom

V prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA sta ekipi Atlanta Hawks in Brooklyn Nets le še zmago oddaljeni od napredovanja. Sokoli so na četrti tekmi na svojem parketu ugnali New York Knickse (113:96), medtem ko so mestni tekmeci Kratkohlačnikov visoko slavili v Bostonu (141:126). Branilci naslova Los Angeles Lakersi so v domači dvorani Staples Center morali priznati premoč Phoenix Sunsom, ki so v zmagah na 2:2 izenačili z izidom 100:92.