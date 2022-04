Atlanta in New Orleans kot zadnja ujela končnico, debakel Clippersov na domačih tleh

V ligi NBA smo v noči na soboto dobili še zadnja potnika v končnico. Iz vzhodne konference so si osmo mesto in obračun s prvopostavljenim Miami Heat priborili Atlanta Hawksi, ki so na zadnji tekmi "play-in" turnirja premagali Cleveland Cavalierse (107:101). Na zahodu so New Orleans Pelicansi pripravili presenečenje in v gosteh ugnali Los Angeles Clipperse (105:101).

icon-expand Trae Young je z 32 točkami v drugem polčasu potopil Cleveland. FOTO: AP Cleveland Cavalierse so odločilni dvoboj za osmo mesto vzhodne konference pričakali na domačem parketu. Za nameček so košarkarji Atlante hitro ostali brez prvega centra Clinta Capele, ki je obračun predčasno sklenil zaradi poškodbe kolena. A ko je Trae Young tako vroč, kot je bilo tokrat, potem lahko Atalanta premaga vsakogar. 23-letnik je kar 32 od skupno 38 točk dosegel v drugem polčasu in tako prispeval levji delež k zmagi svoje ekipe, ki jo v prvem krogu končnice sedaj čaka Miami Heat. Ob polčasu je Cleveland še vodil za deset točk, nato pa sta sledili četrtini, v katerih je Young dosegel po 16 točk. "Poskrbeli smo za posel. To je dokaz, na kako visokem nivoju lahko igramo. Bili smo v zahtevnem položaju, a nismo obupali," je po tekmi razlagal glavni junak, ki je zadel deset od svojih zadnjih 14 metov iz igre. "Trae ima neverjetno samozavest. Tudi ko mu ne gre, verjame, da lahko zadene. Videti je bilo, da ni paničaril. V drugem polčasu je na parket stopil kot prerojen. Meti so začeli 'padati' in takrat sem vedel, da smo na dobri poti," pa se je smejalo trenerju Hakwsov Nateu McMillanu. Bogdan Bogdanović je pri zmagovalcih prispeval 19 točk. Pri Clevelandu je bil s 26 najboljši Lauri Markkanen, Darius Garland jih je prispeval pet manj od Finca. Cavsi so tako še četrtič zaporedoma ostali brez končnice, nazadnje so v izločilnih bojih igrali leta 2018. Še bolj impresiven pa je podatek, da je Franšiza iz Ohia v končnici brez Lauri Markkanen nazadnje igrala leta 1998.