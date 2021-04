Atlanta prekinila niz šestih porazov, Brooklyn ostaja na vrhu

Pri mrežicah sta v odsotnostiJamesa Hardena, ki je manjkal že na deseti zaporedni tekmi, blestela Kyrie Irving inKevin Durant. Prvi je soncam nasul 34 točk in 15. tekmo v tej sezoni končal z več kot 30 točkami, drugi pa se je po treh tekmah odsotnosti vrnil na veliko sceno in v 28 minutah dosegel 33 točk. Pri Phoenixu je bil najbolj učinkovitDevin Booker s 36 točkami, Deandre Ayton je prispeval 20 točk in 13 skokov.

Atlanta je po šestih porazih dosegla prvo zmago. Na krilih Srba Bogdana Bogdanovića, ki je dosegel 32 točk, je ukanila Milwaukee s 111:104. Poleg njega je pomembno vlogo odigral tudi Lou Williams, ki je vseh svojih 15 točk dosegel v zadnji četrtini, zavoljo poškodbe pa ni igral prvi zvezdnik Trae Young. Pri Milwaukeeju sta bila najbolj učinkovita Grk Janis Antetokounmpo z 31 točkami in 14 skoki terKhris Middletons s 23 točkami.

Charlotte je bil boljši od Bostona s 125:104, Memphis je v Portlandu slavil s 120:113, Washington je ukanil Cleveland s 119:110, Indiana je v Orlandu slavila s 131:112, v kalifornijskem dvoboju pa je Golden State premagal Sacramento s 117:113.

Vsi trije klubi slovenskih košarkarjev bodo igrali v noči na torek. Miami bo gostil Chicago, Denver se bo doma pomeril z Memphisom, Dallas pa bo gostoval v Sacramentu.

Izidi:

Charlotte Hornets - Boston Celtics 125:104

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 128:119

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 113:120

Washington Wizards- Cleveland Cavaliers 119:110

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 111:104

Orlando Magic -Indiana Pacers 112:131

Golden State Warriors - Sacramento Kings 117:113