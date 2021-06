Atlanta v finale vzhoda

Na odločilni tekmi se je s 27 točkami najbolj izkazal Kevin Huerter in ekipo popeljal do zmage nad zvezdniškim moštvom Joela Embiida, Bena Simmonsa in Tobiasa Harrisa, za katere je sezona končana. Košarkarji 76ers so na sedmi tekmi izgubili kar 17 žog. Embiid je dosegel 31 točk, 11 skokov, a imel tudi osem izgubljenih žog. "To je res posebna ekipa. Nihče ni skozi sezono računal na nas. Da smo prišli tako daleč in dobili sedmo tekmo, je za nas velikanski uspeh," je dejal Huerter. Trae Young je tokrat k zmagi dodal 21 točk, vključno s trojko proti koncu igralnega časa, ki je gostom pomagala do ključne zmage. "Uspelo nam je v velikem slogu," je dejal Young.

Izidi, končnica:

- zahod, finale:

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 120:114

- Phoenix v zmagah vodi z 1:0

- vzhod, polfinale:

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 103:96

- Atlanta je napredovala s 4:3 v zmagah