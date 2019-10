Atlanta visoko zmagala v Detroitu, Clippers bojevnikom nasuli kar 141 točk

Bojevniki so premierno tekmo v novem hramu v San Francisu odprli s porazom. Glavni scenarist tako zadnjega poraza Warriors v stari dvorani Oracle Areni kot tudi prvega v novi dvorani je bil MVP zadnjega finala NBA Kawhi Leonard, ki je poleti vrste prvakov iz Kanade zamenjal za moštvo iz Los Angelesa Clippers. Leonardje imel na svojem računu 21 točk in devet podaj. Dobro se je s klopi odrezal tudi Lou Williams z 22 točkami in osmimi asistencami. Pri bojevnikih je bil v ospredju Stephen Curry s 23 točkami, a je tekmecu "pomagal" tudi z osmimi izgubljenimi žogami. Bojevniki so se iz Oaklanda iz dvorane Oracle po 46 letih preselili v San Francisco v novi, sodobni center Chase. V vseh treh odigranih tekmah so slavili gostujoči igralci. Moštvo Atlanta Hawks je s 117:100 odpravilo Detroit Pistons, Houston Rockets pa je bil s 111:117 pod domačima obročema slabši od Milwaukee Bucks. Junak Milwaukeeja je bil Giannis Antetokounmpo s trojnim dvojčkom, 30 točkami, 13 skoki in 11 podajami. Milwaukee je pokvaril debi novega super zvezdniškega para Houstona James Harden- Russell Westbrook, ki se še ni uigral.

Grški zvezdnik, MVP zadnjega rednega dela lige NBA, je postal prvi košarkar po slovitem Oscarju Robertsonu, ki je na uvodni tekmi sezone trojnega dvojčka dosegel v kompletu s 30 točkami. Robertsonu je tak dosežek uspel na začetku sezone 1966/67.



Izidi:

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 100:117

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 111:117

Golden State Warriors - LA Clippers 122:141