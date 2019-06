Atlanta želi tudi brez Dončića postati 'vzhodni Golden State'

Kadrovske škarje in platno ima vrstah ekipe Atlanta Hawks v rokah Travis Schlenk , nekdanji pomočnik generalnih menedžerjev večkratnih prvakov lige NBA G olden State Warriorsov Larryja Rileyja in Boba Myersa . Schlenk želi uspešen načrt dela in organizacije iz Oaklanda, kjer je deloval od leta 2004 do leta 2017, prenesti v olimpijsko mesto, kjer se s sodelavci pripravlja na svojo tretjo sezono.

Imajo tudi svoja 'brata Splash' Številni že zdaj opozarjajo na podobnosti modela igre Golden Stata in Atlante, čeprav se v olimpijskem mestu zgodba očitno šele dobro začenja. Za več kot peterko igralcev je starih med 19 in 21 let, po zadnjem naboru so se jim pridružili še obetavni De'Andre Hunter (21), Cameron Reddish (19) in Bruno Fernando (20). Ne gre izgubljati besed, da je Trae Young (20), ki so ga Sokoli lani zamenjali za Dončića, večkrat opozoril nase v svoji prvi sezoni med elito, sploh v drugem delu sezone sta se izkazala tudi Kevin Huerter (20) in John Collins (21), ko se je Atlanta prvič tudi resneje približala 50-odstotnemu izkupičku zmag oziroma porazov.

Atlanta je po mnenju poznavalcev spet ena od zmagovalk nabora, kjer so lahko po zaslugi menjave z Dallas Mavericksi , ki so jim lani prepustili Luka Dončića , letos kar dvakrat izbrali v "top 10" in morda sestavili eno najobetavnejših ekip zadnjih desetletij. Veliko zaslug za to pripisujejo ravno Schlenku, ki se je kot skavt in videoanalitik do mesta pomočnika generalnega menedžerja najprej prebil v Oaklandu, zdaj pa je prvič sam svoj šef v Atlanti. Prav on naj bi bil zaslužen, da je Golden State leta 2012 kot 35. na naboru izbral tedaj še nepoznanega Draymonda Greena , enega ključnih mož zadnjih šampionskih pohodov Bojevnikov.

Schlenk je leta 2017 kot 19. na naboru izbral Collinsa, ki je brez velikega pompa v svoji drugi sezoni dosegal 19,5 točke na tekmo in jim dodajal še 9,8 skoka, analizira madridski dnevnik AS. Lani so s prihodoma Younga in Huerterja Hawksi začeli še bolj spominjati na Warriorse in njuna "brata Splash", Stephena Curryjain Klaya Thompsona, dodajajo.

Ključna poteza za prihodnost

"Po menjavi je Young pristal v Atlanti, Dončić pa v Dallasu. Sezona Slovenca je presegla vsa pričakovanja in dandanes je najboljši igralec razreda 2018,"piše AS. "Toda na koncu sezone je bil Young na enaki ravni kot Dončić in se mu močno približal v dirki za naslov novinec leta. Samo čas bo povedal, če so se odločili prav, toda ni dvoma o dobičku Hawksov. Zahvaljujoč tej menjavi so imeli letos dva izbora v 'top 10'. Najprej osmega (njihovega) in desetega (Dallasovega). Zahvaljujoč temu so se lahko svobodneje pogajali za vzpon po lestvici, zamenjali so tudi osmi izbor s četrtim Pelicansov, kar je bila ključna poteza za prihodnost franšize."

Omenjeni četrti izbor letošnjega nabora je bil Hunter, največji specialist za mete z razdalje in obrambo med igralci, ki so bili na voljo Sokolom. Schlenk si ga je na vsak način želel videti v rdečem dresu, kjer od njega pričakujejo, da bo že na prvih tekmah pokazal, da se v NBA počuti povsem domače. Tudi deseti izbor, Reddish, bi se lahko izkazal kot skriti dragulj nabora, saj je bil za časa igranja na univerzi dolgo časa tudi med kandidati za cenjeni "prvi pick", ki je na koncu pripadel Zionu Williamsonu in New Orleans Pelicansom. Za Reddishem je sicer klavrna sezona, v kateri so ga številni vrstniki močno zasenčili, sam pa se ni najbolj izkazal z nekaj odločitvami v ključnih trenutkih obračunov z univerzo Duke, a morda mu bodo ravno Sokoli ponudili pravo okolje za razvoj, kjer bo lahko pokazal vse, kar se je naučil pod taktirko slovitega trenerja Mika Krzyzewskega.

V Atlanti namreč ni imperativa zmage, igralca, kakršna sta Young in Collins, pa bosta nosila največje breme in omogočila lažjo prilagoditev mlajšim kolegom. Tudi kmalu 21-letni Fernando, ki je na naboru padel vse do 34. mesta, naj bi imel veliko prostora za napredek. Že zdaj je jasno, da bo mlado ekipo tako kot letos gotovo zelo zabavno spremljati tudi v prihodnje, ko bo postalo jasno, če bo tudi vzhodna konferenca dobila svoje Bojevnike.