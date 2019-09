Atletico z zmago na Majorki vsaj začasno skočil na vrh La lige

Atletico se je z zmago vsaj začasno s 13 točkami povzpel na sam vrh lestvice, Mallorca pa ostaja pri štirih in ostaja pri dnu ligaške lestvice. Za zmago sta poskrbela Diego Costa, ki je mrežo Majorčanov načel v 26. minuti, ko je z glavo pretvoril podajo Kokeja v zadetek, ter Joao Felix, ki mu je v 64. minuti krepko pomagal tudi eden od domačih branilcev. Ta je žogo po strelu Portugalca namreč preusmeril tako, da je vratar Manolo Reina bil povsem nemočen, ob temu pa ga je 'izdala' še vratnica. Zmaga Madridčanov bi lahko bila še višja, še posebej če bi Atleti izkoristili nekatere lepe priložnosti v prvem polčasu.

V 78. minuti je Atletico ostal z le desetimi možmi v polju, saj si je predčasno pot pod prho prislužil Alvaro Morata. Ta se je najprej zapletel v obračun vročih glav s Xiscom Camposom in dobil rumeni karton, nato pa minuto kasneje še s Salvo Sevillo. Ob drugem rumenem kartonu, ki mu ga je pokazal glavni sodnik Alejandro Hernandez, je to pomenilo izključitev. Mallorca kljub temu do konca tekme ni uspela izkoristiti terenske premoči, Jan Oblak pa je ohranil mrežo nedotaknjeno četrtič v tej sezoni La lige. Izključitev Morate pomeni, da trener Diego Simeone nanj ne bo mogel računati na sobotnem derbiju z Real Madridom na Wandi Metropolitano.

Izid:

Mallorca - Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Diego Costa 26., Joao Felix 64.