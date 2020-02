Zmaga z 'značajem': Atletico do vseh treh točk po zaostanku

Atletico se je po odmevni zmagi v Ligi prvakov, potem ko je v Madridu padel kar aktualni prvak Liverpool (1:0), v zadnji tekmi kroga v Primeri Division pomeril z vedno neugodnim Villarrealom. Da je rumena podmornica vselej nevaren tekmec je bilo hitro jasno tudi tokrat. Gostje se (utrujenih) favoritov niso ustrašili in od prve minute zaigrali pogumno in tudi napadalno usmerjeno. Villarreal je povedel že zelo zgodaj, potem ko je z roba kazenskega prostora odlično meril nekdanji napadalec Borussie iz Dortmunda Paco Alcaser . Jan Oblak je bil ob njegovem izjemnem strelu brez moči. Po prejetem zadetku so bili rdeče-beli kar nekajkrat na novih preizkušnjah, a so nov nalet gostov zdržali, v nadaljevanju prvega polčasa pa končno tudi prevzeli terensko iniciativo in jo še pred odmorom kronali z golom Angela Corree , asistenco pa je podpisal Hrvat Šime Vrsaljko .

Atletico je v drugi del odprl precej bolj agresivno in tudi napadalno orientirano, tako da so bili gostje zbiti v svojem kazenskem prostoru, vendar pa uvodni nalet domačinov ni prinesel zadetka. Potem ko je Villarrealu, ki na zadnjih štirih tekmah v španskem prvenstvu ni izgubil, uspelo odbiti uvodno ofenzivo Atletov, so spet začeli resneje pogledovati proti Oblaku in tekma je bila naenkrat odprta z obeh strani. Povsem drugače kot v prvem delu. Živahno obdobje na tekmi je hitro postreglo tudi z zadetkom, ki je razveselil domače občinstvo. Po lepi akciji in podaji Corree je z glavo v polno zadel kapetanKoke (2:1). Po zaostanku je terensko pobudo spet prevzela gostujoča zasedba, nekajkrat je njihove poskuse krotil prisebni Oblak, a bila večkrat lahkomiselna v obrambi, kar so domači znali izkoristiti. Po eni izmed napak in odvzeti žogi je po podaji Kokeja do lepe priložnosti prišel rezervistJoao Felix in s strelom po sredini premagal tokrat neprepričljivega Sergia Asenja. Atletico je šele tretjič v sezoni dosegel tri gole na tekmi, vsakič doslej je ob takšnem dosežku slavil. Tudi tokrat mu je uspelo zmagati.



Izid:

Atletico - Villarreal3:1 (1:1)

Angel Correa 40., Koke 63., Joao Felix 74.; Paco Alcaser 15.