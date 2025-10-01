Atraktiven tekmec na startu evropske sezone

Po uradni otvoritvi tekmovalne sezone 2025/26 z zmago na Superpokalu Slovenije na Polzeli proti novomeški Krki, je pred košarkarji Cedevite Olimpije še prva domača preizkušnja v novi sezoni – tokrat v BKT EuroCupu! V okviru prvega kroga Evropskega pokala v Dvorano Stožice v sredo prihaja španska ekipa BAXI Manresa.
Do konca leta bodo Ljubljančani odigrali 23 tekem v ligi ABA in evropskem pokalu. Slednji bo potekal kot do sedaj, v skupini z desetimi ekipami, ki zagotavlja vsaj 18 tekem rednega dela. V končnico pelje prvih šest mest. V skupini so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Hapoel Jeruzalem, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.
"Že od začetka priprav poudarjam, da imamo zelo malo časa, da se med seboj bolje spoznamo. Le eno tekmo smo odigrali v polni zasedbi – s Trstom. Žal se nam je pred tekmo z Manreso zgodila še poškodba Luke Brajkovića, kar je v naši situaciji še posebej boleče, saj je vsak igralec za nas zelo pomemben," je pred tekmo za klubnsko spletno stran povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.
Aleksej Nikolić, ki bo tudi v tej sezoni eden od nosilcev igre Cedevite Olimpija, poudarja, da je ekipa doživela veliko sprememb, zato bo potrebovala nekaj časa, da pokaže svoj potencial. "Igrati moramo iz tekme v tekmo in skušati napredovati v vseh pogledih. Manresa bo zahteven test, saj igra zelo hitro košarko, hkrati pa čvrsto obrambo," pravi slovenski reprezentant.
