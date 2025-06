Reaves zavrnil podaljšanje pogodbe, Dončićevi Lakers z najboljšim strelcem NCAA

Jezerniki so imeli sprva na naboru le en izbor, in sicer 55. po vrsti, a so po menjavi z Brooklyn Nets izbrali kot 36. S tem so si zagotovili krilnega košarkarja Adouja Thiera. Enaindvajsetletnik je po zapisih spletne strani NBA atletsko nadarjen krilni košarkar in hkrati specialist za obrambne naloge. Dodajajo, da bo njegova kariera v NBA odvisna predvsem od razvoja meta za tri točke.