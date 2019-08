Avstralski košarkarji prvič v zgodovini premagali Američane

Američani so nazadnje izgubili na SP 2006, ko so jih v polfinalu premagali Grki. Na koncu so osvojili bron in od takrat do zdaj niso poznali poraza na večjih mednarodnih turnirjih ter prijateljskih in pripravljalnih tekmah. Patty Mills, košarkar San Antonio Spurs, je pri Avstraliji blestel s 30 točkami. Andrew Bogutje ob devetih skokih in štirih podajah dodal 16 točk, Joe Ingles pa 15. Za ZDA je s klopi 22 točk dosegel Kemba Walker.