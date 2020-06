Avstrija bo gostila olimpijske kvalifikacije v košarki 3x3

Avstrijski organizatorji bodo za namen turnirja na glavnem trgu v Gradcu pripravili prizorišče z zmogljivostjo 2000 gledalcev. Na olimpijskih igrah v Tokiu, ki bi sicer morale biti na sporedu letos od 24. julija do 9. avgusta, bo košarka 3x3 doživela premiero v olimpijski družini. V moški kategoriji bodo na uresničitev sanj vsakega športnika upali tudi slovenski reprezentanti, so sporočili pri Košarkarski zvezi Slovenije. Predtekmovalne skupine in sistem tekmovanja bo ostal nespremenjen, le Avstrijci bodo v skupini D zamenjali Indijo. Reprezentance s pravico nastopa morajo udeležbo na turnirju sicer še dokončno potrditi.

Slovenska reprezentanca bo predvidoma nastopila v skupini C skupaj s Francijo, Katarjem, Filipini in Dominikansko republiko. V Tokio bodo odpotovale tri najboljše reprezentance s turnirja v Gradcu v moški in ženski konkurenci, ki se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski pri moških ter Rusiji, Kitajski, Mongoliji in Romuniji pri ženskah, ki so na olimpijski turnir uvrščeni neposredno. Zadnjega potnika na OI bo dal drugi kvalifikacijski turnir v Budimpešti, datum turnirja bo znan naknadno.

Zaradi pandemije koronavirusa so bile olimpijske igre prestavljene za eno leto. Kljub prestavitvi bodo olimpijske igre v imenu in vsem promocijskem materialu ohranile letnico 2020.