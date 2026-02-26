Ayton nezadovoljen z odločitvami trenerskega štaba Lakersov

Po zadnjem porazu Los Angeles Lakersov, ko jih je doma s 109:110 porazilo moštvo Orlando Magic, je Deandre Ayton med hojo proti garderobi z nekaj besedami jasno izrazil svoje nezadovoljstvo nad odločitvami glavnega trenerja in njegovih pomočnikov: "Iz mene poskušajo narediti Clinta Capelo . Nisem Clint Capela," je zabrusil Američan, ki se je skliceval na švicarskega centra moštva Houston Rockets, ki je s slednjimi v preteklosti dvakrat prišel v finale zahodne konference, pri njih pa v glavnem deloval kot košarkar za lovljenje alley-oopov in tekanje pod obročem.

Ayton je prepričan, da je igralec, ki lahko ekipi prispeva veliko več kot to. V začetku sezone je to dokazoval tudi na parketu, v zadnjem času pa s toplo-hladnimi predstavami med navijači sprožil debate o njegovi kakovosti. Na zadnji tekmi, ko je proti Orlandu vknjižil 21 točk in 13 skokov, je med podpornike jezernikov znova vlil nekaj upanja, da se lahko razvije v centra, ki bi Lakersom lahko pomagal do odmevnih rezultatov.