Blažič znova MVP meseca v regionalnem tekmovanju

Blažič je v dresu zmajev v povprečju dosegal po 21,6 točke, 3,6 podaje in ima količnik 20,8, kar ga sicer uvršča na četrto mesto med vsemi igralci januarja, vendar na prvo med tistimi, katerih ekipe so dobile vse svoje tekme v ligi ABA ta mesec.

Zmaji so v januarju na regionalni parket stopili petkrat ter zabeležili pet zmag. Trikrat je presegel mejo 20 doseženih točk, kar dvakrat pa je njegov valorizacijski indeks znašal vsaj 30. Svojo najboljšo predstavo v Ligi ABA je prikazal na zaostalem obračunu petega kola z Budućnostjo VOLI, v statistiko pa je takrat vpisal 28 točk, dva skoka in eno asistenco. V 17. kolu Lige ABA na sobotnem obračunu s Partizanom NIS se je ustavil pri 28 točkah, petih skokih in treh asistencah. Za Blažiča je to že druga tovrstna nagrada v regionalnem tekmovanju v tekmovalni sezoni 2020/21. Za najkoristnejšega igralca meseca je bil namreč izbran že lanskega novembra.