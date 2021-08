Pirančani ubranili naslov v košarki 3x3

V kategoriji fantov do 23 let so košarkarji ekipe Ljubljana East U23 potrdili premoč tudi v letošnji sezoni. Pri fantih do 18 let so do naslova prvakov prišli igralci 3x3 Šentvid. V kategoriji fantov do 15 let so tudi na finalnem turnirju kraljevali Vrani Vransko. Zmagovalec v metanju trojk je postal Martin Škrlec.



Po zaključku državnega prvenstva bodo oči tudi letos uprte v madžarski Debrecen, ki bo konec poletja središče svetovne košarke 3x3. Od 24. do 29. avgusta bo namreč najprej gostil svetovno prvenstvo fantov in deklet do 18 let, na katerem bo zaigrala tudi slovenska reprezentanca, nato pa bo 28. in 29. avgusta sledil še članski turnir svetovne serije, na katerega sta se uvrstila Piran in Ljubljana Center. Med 10. in 12. septembrom pa v Parizu sledi evropsko prvenstvo članov, na katerem bo nastopila tudi Slovenija.



Končni vrstni red:

- člani:

1. Piran (Tilen Zalar, Gašper Ovnik, Anže Srebovt, Simon Finžgar)

2. Ljubljana Center (Gašper Jordan, Aljaž Korošec, Leon Šantelj, Žiga Habat)

3. Ljubljana East (Tjaž Rotar, Stojan Đekanović, Dejan Mlakar, Edis Mahmutović)

4. Ljubljana East U23 (Erik Groznik, Adrian Hirschmann, Jakob Strel, Jure Ličen)

5. 3X3 Maribor (Jure Ritlop, Marko Vranjkovič, Rok Smaka)

6. Nomago (Dominik Vrsnik, Matej Čibej, Matic Hudobivnik, Jakob Jesih)

- članice:

1. Ljubljana Hot Shots (Katja Sever, Zala Šrot, Špela Berus, Eva Zoja Dolanc)

2. Grosuplje (Ana Hrbljan, Eva Stefanovski, Lea Mehle, Anita Merlak)

3. Lisičke (Pia Zupan, Ema Lapajne, Manca Vesel, Tjaša Senčar)