Zmaji na turnirju v Opatiji s Partizanom za tretje mesto

Glavni trener Jurica Golemac je tudi tokrat lahko računal na prav vse košarkarje, vsi razen mladega Luke Ščuke pa so se vpisali tudi med strelce. Po tesnem začetku srečanja, prvo četrtino so za točko (22:21) dobili Italijani, so Zmaji prevzeli pobudo v drugi četrtini in na glavni odmor odšli s šestimi točkami naskoka (44:39). Ko so Ljubljančani po tretji četrtini vodili že s trinajstimi točkami prednosti, je kazalo na njihovo prepričljivo zmago, a je v zadnji četrtini sledil preobrat in vodstvo Pesara v sklepnih trenutkih. A Cedevita Olimpija se ni predala in v zadnji sekundi rednega dela srečanja je Jacob Pullen zadel trojko za izenačenje na 91:91 in podaljšek. V slednjem je več energije ostalo Italijanom, ki so po odločilnih dodatnih petih minutah igre slavili zmago z rezultatom 109:105. Najbolj strelsko učinkovit v vrstah Cedevite Olimpije je bil tokrat Pullen, ki je dosegel 25 točk. Kapetan Jaka Blažič je sledil s 23, zbral pa je še šest skokov. "Čestitke Pesaru za zmago. Na trenutke smo igrali dobro, na trenutke pa katastrofalno. To je nekaj, kar se nam dogaja že tretjo pripravljalno tekmo. Časa za treninge nimamo, zato teh napak ne moremo popraviti. V enem trenutku tekme nismo prelomili, mislili smo, da je konec, in svojim tekmecem dovolili, da ujamejo ritem. Poklonili smo jim možnost, da se vrnejo po zaostanku in na koncu dobijo tekmo. To so stvari, na katerih moramo delati," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Golemac.