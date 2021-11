Badžim pred tekmo s Slovenijo: Imajo dokazano kakovost, a lahko jih premagamo

Selektor hrvaške izbrane vrste Veljko Mršić ima podobno kot njegov kolega na slovenski strani Aleksander Sekulić omejen nabor kakovostnih košarkarjev za prihajajoči začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023.

Večina najboljših reprezentantov namreč nastopa za evroligaške in NBA-klube, tako da se je nekdanji hrvaški reprezentant, danes pa selektor svoje domovine, odločil za precej pomlajeno igralsko zasedbo, ki pa v sebi skriva veliko potenciala. "Vesel sem, da me je selektor Mršić vpoklical v reprezentanco, saj verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami pomagam do čim boljših rezultatov. Zavedamo se, da nas že v prvem delu kvalifikacij čaka težko delo v skupini s Slovenijo, Švedsko in Finsko, a verjamemo, da smo omenjenim reprezentancam lahko konkurenčni," je v pogovoru s hrvaškimi novinarskimi kolegi uvodoma dejal nekdanji branilec ljubljanske Cedevite Olimpije Roko Badžim, ki bo s 24. leti eden od najizkušenejših članov hrvaške reprezentance.