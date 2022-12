'On preprosto ni s tega planeta'

Ves svet občuduje fenomenalnega Slovenca. Partija, kakršne liga NBA še ni videla. Svet se klanja slovenskemu genialcu. Kako v 33 sekundah zrežirati čudež in se vpisati v zgodovino lige NBA ... Mediji s področja nekdanje Jugoslavije tekmujejo v presežnikih na račun Luke Dončića.

icon-link Statistika neverjetne predstave Luke Dončića. FOTO: Sofascore.com

Države, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, imajo izjemno bogato košarkarsko zgodovino. Radivoj Korać, Dragan Kičanović, Krešimir Čosić, Mirza Delibašić, Dražen Petrović. To je le nekaj imen z dolgega seznama legendarnih igralcev, s katerimi se je ponašala nekdanja skupna država, ki je v vseh pogledih veljala za košarkarsko velesilo. A tako kakovostnega, dominantnega in vsestranskega košarkarja, kot je Luka Dončić, tudi v "Jugi" ni bilo, vsaj če lahko sodimo po številnih navdušenih reakcijah medijev s področja zahodnega Balkana, ki so se razpisali o "brutalni" statistiki 23-letnega Ljubljančana na tekmi z New Yorkom.

icon-expand Hrvaške Sportske novosti o izjemni predstavi Luke Dončića: "Neresnično je, kar je napravil. Trojni dvojček, 60 točk, koš za pomnjenje." FOTO: Posnetek zaslona

Hrvaške Sportske novosti so predstavo 23-letnega Ljubljančana pospremile z naslovom: "Neresnično, kaj je naredil Luka Dončić", Index.hr pa piše o epski vrnitvi Dončića in njegovega Dallasa, kakršna ni uspela še nikomur. "Kako se zrežira čudež in se vpiše v zgodovino košarke v 33 sekundah?" Tako se je v naslovu članka spraševal novinar srbskega portala Blic, ki si je takoj zatem kar sam odgovoril: "Vprašajte Luko Dončića."

icon-expand FOTO: Posnetek zaslona icon-chevron-left icon-chevron-right

"Prej bo prišel Dončić v Denver kot Jokić v Dallas" pa je naslov članka na portalu B92, v katerem se pisec poigrava z možnostjo, da bi najboljši slovenski in najboljši srbski košarkar zaigrala v istem moštvu. Ko že misliš, da te Dončić z ničimer več ne more presenetiti, on nadaljuje s premikanjem mej, pa piše novinar sarajevskega Dnevnega avaza, ki je članek naslovil: "Ves svet občuduje fenomenalnega Slovenca, neresnična partija Luke Dončića".