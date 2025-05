Balkanska sramota vseh sramot: tragikomična sodniška trojka ponižala Iva Daneua

Ivo Daneu ima pravico kot vsak drug ljubitelj košarke na tribuni komentirati sodniške odločitve, ob tem tudi negodovati, če tako začuti, da je prav. To, kar so si Nikolić, Obrknežević in Mustapić privoščili s tem, ko so iz tivolske dvorane nagnali tako veliko košarkarsko legendo, ki na območju nekdanje skupne države in širše uživa poseben ugled, je sramota vseh sramot.