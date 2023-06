Blamaža Srbkinj proti Belgiji, Madžarke za točko boljše od Češke

Prvi današnji četrtfinale sta obe ekipi začeli precej zadržano, kar se je poznalo tudi na izidu ob koncu prve četrtine. To je Češka dobila z 11:7. V drugi so nato Madžarke naredile odločno razliko in jo dobile z 22:11. Prednost so nato ubranile tudi skozi tretjo.

V začetku zadnje četrtine je Madžarska še nadzorovala potek obračuna, nato pa so se Čehinje vrnile v dvoboj in se tekmicam povsem približale. Deset sekund pred koncem so celo povedle, toda tri sekunde pred iztekom časa je zmago Madžarski zagotovila Debora Dubei.

Aktualne evropske prvakinje Srbkinje pa so bile proti Belgiji povsem brez moči. Belgija, ki lovi tretjo medaljo na zadnjih štirih EP, leta 2017 in 2021 je bila bronasta, je tokratni dvoboj sijajno odprla. Hitro je povedla s kar 14:0, prvo četrtino pa na koncu dobila s prednostjo 20 točk.