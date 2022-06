Banchero ali Mahomes? Prvi izbor letošnjega nabora

In kdo je Paolo Banchero? Krilni košarkar lahko igra na skoraj vseh položajih. Strokovnjaki menijo, da se je najbolj vsestranski igralec na letošnjem naboru in najbolj pripravljen za igranje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Rojen je bil v Seattlu, zaradi očeta Italijana pa je odločen, da bo oblekel dres azzurov, a ne še to poletje. Košarkarske gene ima po mami, ki je bila leta 2000 izbrana na naboru za žensko različico lige NBA.