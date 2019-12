Barca na košarkarskem 'el Clasicu' po zaslugi bivšega Mirotića povozila Real

Barcelona je Realu hitro dala vedeti, da je želi domačim navijačem v dvorani Palau Blagurana pripraviti lepo novoletno darilo. V prvi četrtini so Katalonci Realu dopustili vsega pet točk (22:5). Beli balet, pri katerem je slovenski reprezentant Anthony Randolphvpisal sedem točk in štiri skoke, se je sredi druge četrtine že znašel v zaostanku 21 točk, a nato do konca polčasa znižal izid na 27:39. Nazadnje so bili galaktiki 'blizu' pri rezultatu 43:36, nato pa je na katalonskih tleh znova zagospodarila Barcelona. Ta je v zadnjo četrtino vstopila s prednostjo 17 točk (62:45). Real do konca tekme ni prišel več na enomestno razliko, na koncu so se varovanci Svetislava Pešićaveselili zmage s 83:63. Največ točk je pri zmagovalcih prispeval nekdanji košarkar lige NBA Nikola Mirotić(tja se je preselil iz Real Madrida), in sicer 20, k temu pa je dodal še šest skokov. Nekdanji košarkar Reala je bil prvo ime obračuna v Barceloni. Pri Realu je dvomestno število točk dosegel le Trey Thompkins (13 točk).

Izid:

Barcelona- Real Madrid 83:63 (22:5, 17:22, 23:18, 21:18)