Barca prvi ekipi priključila 'otroka', mnogi se sprašujejo, če ima res 13 let

Gre res za novega košarkarskega dečka? Zaenkrat v to ne gre dvomiti. Za 13-letnega otroka je Mohamed Dabone izjemno razvit in gibčen, ne manjka pa mu tudi košarkarskega znanja. Barcelona je to opazila in ga iz mlajših selekcij kluba premaknila k prvi članski ekipi. Vse lepo in prav, toda mnogi se sprašujejo in tudi špekulirajo, če je košarkar, ki prihaja iz afriške države Burkina Faso res rojen leta 2011. Presodite sami ...

Ne bi bilo prvič, da bis e kasneje skozi leta odkrilo, da Afričan Mohamed Dabone, ki je dal skozi celotno Barcino košarkarsko šolo, starejši od zapisane letnice rojstva 2011. Ni dvoma, da gre za enega največjih košarkarskih talentov v tem tisočletju. Številke govorijo same zase in mnogi, predvem predstavniki katalonskih športnih medijev, ga primerjajo z Luko Dončićem, še posebej pa s Francozom Viktorjem Wembanyamo. "Mohamed je rojen 21. oktobra leta 2011 in je brez dvoma eden večjih talentov na svetu," veselo piše katalonski El Mundo Deportivo.

"Fant je že v najmlajših kategorijah pokazal neverjetne sposobnosti. To kaže tudi na parketu, statistika pa govori sama zase. V ligi ACB se je že izkazal. Izjemen je bil na tekmi proti Realu, ko je dosegel 22 točk, ujel 26 žog pod obročema in prišel do neverjetnega indeksa 48. V Evroligi Junior, kjer je igral tudi s pet, šest ali sedem let starejšimi, je v Barcinem dresu v povprečju dosegal 12 točk in imel sedem skokov. Nič čudnega, da ga je vodstvo kluba že premaknilo v prvo ekipo Barcelone," zaključuje El Mundo. Toliko katalonski medij.

